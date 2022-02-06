24-й тур
Венеция
0 : 2
Наполи
06.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Победный дебют. Сампдория Супряги уничтожила Сассуоло

Украинский футболист вышел на замену в первом тайме поединка и был заменен во втором

  • 06.02.2022 17:56
  • 2407 просмотров
  • 0 комментариев
Победный дебют. Сампдория Супряги уничтожила Сассуоло
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 24-го тура чемпионата Италии по футболу «Сампдория», за которую выступает украинский форвард Владислав Супряга, обыграла «Сассуоло» со счетом 4:0.

Супряга вышел на замену на 36-й минуте встречи и был заменен на 60-й минуте. Все голы «Сампдория» забила без Супряги на поле.

«Болонья» разошлась миром с «Эмполи» (0:0), «Наполи» на выезде обыграл «Венецию».

«Сампдория» — «Сассуоло» — 4:0
Голы: Капуто, 5, Сенси, 7, Конти, 63, Кандрева, 90, с пенальти

«Сампдория»: Фальконе, Берешиньски, Колли, Феррари, Мурру (Ауджелло, 75), Ринкон (Роналду Виейра, 75), Кандрева, Сенси, Торсбю, Габбьядини (Супряга, 36; Конти, 59), Капуто.
«Сассуоло»: Консильи, Мюльдюр, Кирикеш, Феррари, Кирьякопулос, Лопес (Матеус Энрике, 73), Фраттези (Харруи, 60), Траоре (Дефрель, 60), Берарди (Сейде, 84), Скамакка, Распадори.
Предупреждения: Кандрева (20), Распадори (45), Скамакка (50), Фальконе (58).

«Болонья» — «Эмполи» — 0:0

«Болонья»: Скорупски, де Сильвестри (Касиус, 69), Медель, Сумаоро, Теате, Сориано (Барроу, 69), Сванберг (Эбишер, 80), Схаутен, Арнаутович, Орсолини (Сансоне, 80), Виньято (Дейкс, 87).
«Эмполи»: Викарио, Стоянович, Романьоли, Вити, Паризи (Какаче, 70), Хендерсон (Верре, 61), Бандинелли (Бенасси, 61), Байрами (Ди Франческо, 70), Журковски, Аслани, Пинамонти (Ла Мантия, 88).
Предупреждения: Схаутен (23), Аслани (31), де Сильвестри (40), Бандинелли (40), Паризи (59), Какаче (90).

«Венеция» — «Наполи» — 0:2
Голы: Осимхен, 59, Петанья, 90

«Венеция»: Ледзерини, Эбуэхи, Кальдара, Чеккарони, Хапс, Чрнигой (Бузио, 70), Кюизанс (Нсаме, 78), Ампаду (Фьордилино, 78), Нани (Анри, 62), Окереке, Юнсен (Араму, 70).
«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Мариу Руй, Лоботка, Зелиньски (Гулям, 88), Фабиан Руис, Инсинье (Мертенс, 79), Политано (Элмаз, 79), Осимхен (Петанья, 88).
Предупреждения: Мариу Руй (74), Бузио (76), Лоботка (83), Чеккарони (88).

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности