Победный дебют. Сампдория Супряги уничтожила Сассуоло

В поединке 24-го тура чемпионата Италии по футболу «Сампдория», за которую выступает украинский форвард Владислав Супряга, обыграла «Сассуоло» со счетом 4:0.

Супряга вышел на замену на 36-й минуте встречи и был заменен на 60-й минуте. Все голы «Сампдория» забила без Супряги на поле.

«Болонья» разошлась миром с «Эмполи» (0:0), «Наполи» на выезде обыграл «Венецию».

«Сампдория» — «Сассуоло» — 4:0

Голы: Капуто, 5, Сенси, 7, Конти, 63, Кандрева, 90, с пенальти

«Сампдория»: Фальконе, Берешиньски, Колли, Феррари, Мурру (Ауджелло, 75), Ринкон (Роналду Виейра, 75), Кандрева, Сенси, Торсбю, Габбьядини (Супряга, 36; Конти, 59), Капуто.

«Сассуоло»: Консильи, Мюльдюр, Кирикеш, Феррари, Кирьякопулос, Лопес (Матеус Энрике, 73), Фраттези (Харруи, 60), Траоре (Дефрель, 60), Берарди (Сейде, 84), Скамакка, Распадори.

Предупреждения: Кандрева (20), Распадори (45), Скамакка (50), Фальконе (58).

«Болонья» — «Эмполи» — 0:0

«Болонья»: Скорупски, де Сильвестри (Касиус, 69), Медель, Сумаоро, Теате, Сориано (Барроу, 69), Сванберг (Эбишер, 80), Схаутен, Арнаутович, Орсолини (Сансоне, 80), Виньято (Дейкс, 87).

«Эмполи»: Викарио, Стоянович, Романьоли, Вити, Паризи (Какаче, 70), Хендерсон (Верре, 61), Бандинелли (Бенасси, 61), Байрами (Ди Франческо, 70), Журковски, Аслани, Пинамонти (Ла Мантия, 88).

Предупреждения: Схаутен (23), Аслани (31), де Сильвестри (40), Бандинелли (40), Паризи (59), Какаче (90).

«Венеция» — «Наполи» — 0:2

Голы: Осимхен, 59, Петанья, 90

«Венеция»: Ледзерини, Эбуэхи, Кальдара, Чеккарони, Хапс, Чрнигой (Бузио, 70), Кюизанс (Нсаме, 78), Ампаду (Фьордилино, 78), Нани (Анри, 62), Окереке, Юнсен (Араму, 70).

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Мариу Руй, Лоботка, Зелиньски (Гулям, 88), Фабиан Руис, Инсинье (Мертенс, 79), Политано (Элмаз, 79), Осимхен (Петанья, 88).

Предупреждения: Мариу Руй (74), Бузио (76), Лоботка (83), Чеккарони (88).