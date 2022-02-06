ДЖАМПАОЛО: «Было бы рискованно оставить на поле Супрягу, Капуто и Сенси»

Главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло после матча 24-го тура против «Сассуоло» (4:0) рассказал, почему провел обратную замену Владислава Супряги:

«При первой замене на 36-й минуте я хотел сохранить тактическую схему, не изменять ее. Единственным форвардом в запасе был Супряга, который прибыл к нам совсем недавно.

Когда я понял, что нам нужно усилить правый фланг, я решил выпустить туда Конти, пожертвовав Супрягой. Иначе могла бы пострадать вся команда. После этого мы заиграли организованно и стабильно.

Да, психологически это может быть сложным стартом для Супряги. Однако я знаю, что команду нужно консолидировать. Было бы рискованно оставить на поле и Супрягу, и Капуто, и Сенси. В 20 лет Супряга еще будет становиться лучше. Но если б я не выиграл этот матч, я чувствовал бы себя хуже психологически, чем он».

Украинец вышел на поле на 36-й минуте в своем дебютном матче, но Джампаоло заменил форварда на 59-й на Андреа Конти, который спустя несколько минут забил гол.