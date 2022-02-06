24-й тур
Сампдория
4 : 0
Сассуоло
06.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

ДЖАМПАОЛО: «Было бы рискованно оставить на поле Супрягу, Капуто и Сенси»

Главный тренер «Сампдории» прокомментировал матч против «Сассуоло» 

  • 06.02.2022 23:15
  • 1317 просмотров
  • 2 комментария
ДЖАМПАОЛО: «Было бы рискованно оставить на поле Супрягу, Капуто и Сенси»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джампаоло и Супряга

Главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло после матча 24-го тура против «Сассуоло» (4:0) рассказал, почему провел обратную замену Владислава Супряги:

«При первой замене на 36-й минуте я хотел сохранить тактическую схему, не изменять ее. Единственным форвардом в запасе был Супряга, который прибыл к нам совсем недавно.

Когда я понял, что нам нужно усилить правый фланг, я решил выпустить туда Конти, пожертвовав Супрягой. Иначе могла бы пострадать вся команда. После этого мы заиграли организованно и стабильно.

Да, психологически это может быть сложным стартом для Супряги. Однако я знаю, что команду нужно консолидировать. Было бы рискованно оставить на поле и Супрягу, и Капуто, и Сенси. В 20 лет Супряга еще будет становиться лучше. Но если б я не выиграл этот матч, я чувствовал бы себя хуже психологически, чем он».

Украинец вышел на поле на 36-й минуте в своем дебютном матче, но Джампаоло заменил форварда на 59-й на Андреа Конти, который спустя несколько минут забил гол.

События матча
90' ГОЛ ! С пенальти забил Антонио Кандрева (Сампдория).
63' ГОЛ ! Мяч забил Андреа Конти (Сампдория).
7' ГОЛ ! Мяч забил Стефано Сенси (Сампдория).
5' ГОЛ ! Мяч забил Франческо Капуто (Сампдория).

Источник — Tuttomercatoweb

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Владислав Рейский, 06.02.2022 23:26
    +1
    Ну такое. Похоже причина совсем иная
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    online
    Артем Дима футболист, 06.02.2022 23:40
    0
    А что там фантазеры которые писали что замена по причине травмы?
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