Сыграл 9 минут. Украинец Игнатенко был удален в первом матче за Бордо

24-летний украинский полузащитник Даниил Игнатенко, который зимой перешел из донецкого «Шахтера» во французский «Бордо» на правах аренды, дебютировал за французский клуб в выездном поединке 23-го тура Лиги 1 против «Реймса» (0:5).

Игнатенко вышел на замену на 63-й минуте матча и был удален на 72-й минуте.

«Реймс» — «Бордо» — 5:0

Голы: Экитик, 40, Мунеци, 46, 76, Матусива, 59, Фас, 62

«Реймс»: Райкович, Фоке (Локо, 46), Бюси, Абдельхамид, Фас, Конан, Кассама (Мунеци, 36), Матусива, Мбуку (Аделин, 70), Экитик, Туре (ван Берген, 26).

«Бордо»: Пуссен, Пембеле (Кватенг, 74), Ахмедходжич, Медиуб, Менса, Гилавоги, Франсержио (Игнатенко, 63), Адли, Хван Ый Чжо, Элис (Дилросун, 63), Уден (Ньянг, 63).

Предупреждение: Хван Ый Чжо (39).

Удаление: Игнатенко (72).