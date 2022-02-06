23-й тур
Реймс
5 : 0
Бордо
06.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Сыграл 9 минут. Украинец Игнатенко был удален в первом матче за Бордо

Футболист вышел на замену во втором тайме и покинул поле на 72-й минуте встречи

  • 06.02.2022 18:14
  • 667 просмотров
  • 2 комментария
Сыграл 9 минут. Украинец Игнатенко был удален в первом матче за Бордо
© ФК Бордо

24-летний украинский полузащитник Даниил Игнатенко, который зимой перешел из донецкого «Шахтера» во французский «Бордо» на правах аренды, дебютировал за французский клуб в выездном поединке 23-го тура Лиги 1 против «Реймса» (0:5).

Игнатенко вышел на замену на 63-й минуте матча и был удален на 72-й минуте.

«Реймс» — «Бордо» — 5:0
Голы: Экитик, 40, Мунеци, 46, 76, Матусива, 59, Фас, 62

«Реймс»: Райкович, Фоке (Локо, 46), Бюси, Абдельхамид, Фас, Конан, Кассама (Мунеци, 36), Матусива, Мбуку (Аделин, 70), Экитик, Туре (ван Берген, 26).
«Бордо»: Пуссен, Пембеле (Кватенг, 74), Ахмедходжич, Медиуб, Менса, Гилавоги, Франсержио (Игнатенко, 63), Адли, Хван Ый Чжо, Элис (Дилросун, 63), Уден (Ньянг, 63).
Предупреждение: Хван Ый Чжо (39).
Удаление: Игнатенко (72).

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Smart, 06.02.2022 18:37
    +3
    Молодец, отличился))))
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    Pop Pop, 06.02.2022 18:39 (изменен)
    0
    Супряга феерил сегодня),малина),теперь Игнатенко)Украина
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