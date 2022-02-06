Игнатенко включен в заявку Бордо на матч чемпионата Франции

Украинский футболист может дебютировать за новый клуб

  • 06.02.2022 13:46
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Игнатенко включен в заявку Бордо на матч чемпионата Франции
© ФК Бордо. Даниил Игнатенко

«Бордо» в рамках 23 тура чемпионата Франции на выезде сыграет против «Реймса». Поединок состоится 6 февраля в 16:00 по Киеву.

Украинский полузащитник Даниил Игнатенко попал в заявку французского клуба. 

Напомним, Даниил Игнатенко этой зимой на правах аренды перешел в «Бордо». Права на футболиста принадлежат «Шахтеру».

Источник — Sport.ua

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