Игнатенко включен в заявку Бордо на матч чемпионата Франции

«Бордо» в рамках 23 тура чемпионата Франции на выезде сыграет против «Реймса». Поединок состоится 6 февраля в 16:00 по Киеву.
Украинский полузащитник Даниил Игнатенко попал в заявку французского клуба.
Напомним, Даниил Игнатенко этой зимой на правах аренды перешел в «Бордо». Права на футболиста принадлежат «Шахтеру».
Voici le groupe retenu pour le déplacement chez le @StadeDeReims demain en @Ligue1UberEats ! #SDRFCGB pic.twitter.com/VoCxJlYXqD— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) February 5, 2022
Источник — Sport.ua
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