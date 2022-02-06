Сенегал
0 : 0
(4:2)
Египет
06.02.2022, FT

Мане победил Салаха. Сенегал впервые выиграл Кубок африканских наций

Сенегальцы в серии пенальти переиграли команду Египта

  • 06.02.2022 23:45
  • 2278 просмотров
  • 7 комментариев
Мане победил Салаха. Сенегал впервые выиграл Кубок африканских наций
© Getty Images/Global Images Ukraine

6 февраля состоялся финальный матч Кубка Африки между командами Сенегала и Египта.

Основное и дополнительное время завершилось в нулевую ничью. В первом тайме Садио Мане не реализовал пенальти.

Однако все-таки Сенегал сумел впервые выиграть Кубок африканских наций, переиграв Египет в серии пенальти. Именно Мане поставил финальную точку.

Кубок африканских наций

Сенегал – Египет – 0:0 (пен – 4:2)

Серия пенальти: Кулибали – 1:0; Зизо – 1:1, Диалло – 2:1, Абдельмонем – 2:1 (штанга), Буна Сарр – 2:1 (вратарь), Марван Хамди – 2:2, Дьенг – 3:2, Лашин – 3:2 (вратарь), Мане – 4:2.

Нереализованный пенальти: Мане, 7.

Сенегал: Менди, Диалло, Сисс, Кулибали, Сарр, Гуйе, Менди, Куяте (Гуйе, 66), Мане, Сарр (Диа, 77), Дьедиу (Дьенг, 77).

Египет: Абугабаль, Абдельмонем, Хамди, Эль-Сулейя (Сайед, 59), Фати (Лашин, 99), Ашур, Эль Фотух, Эль-Нени, Салах, Мостафа Мохамед (Трезеге, 59), Мармуш (Хамди, 59).

Предупреждения: Менди, 17. Кулибали, 44. Диалло, 54. Мане, 88 – Абдель Монем, 5. Фати, 37.

Судья: Гомес (ЮАР)

Сетка плей-офф

Видеозапись финального матча

События матча
120+5' ГОЛ ! С пенальти забил Садио Мане (Сенегал).
120+4' ГОЛ ! С пенальти забил Амаду Бамба Дьенг (Сенегал).
120+3' ГОЛ ! С пенальти забил Махмуд Хамди (Египет).
120+2' ГОЛ ! С пенальти забил Абдулайе Диалло (Сенегал).
120+1' ГОЛ ! С пенальти забил Зизо (Египет).
120+1' ГОЛ ! С пенальти забил Калиду Кулибали (Сенегал).

Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    pol-55, 06.02.2022 23:53
    +10
    Заслужено.
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    Spectra, 06.02.2022 23:53 (изменен)
    +8
    Рано или поздно, с таким составом это должно было случиться, все же Египет в разы слабее, чем Сенегал!
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    LomUs17, 06.02.2022 23:52 (изменен)
    +7
    Такие удары, как оформил Сане, не берутся.
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    online
    Brian, 07.02.2022 00:28
    +3
    Сенегал с победой!!! Красавцы! В финале Египта не было видно. Сенегал на порядок сильнее. По игре, должны были всех соперников выносить ногами вперёд. Состав бомба, защита и полузащита браво!!! но вот реализация моментов хромает на обе ноги.....
    В целом - заслуженно, но в финале хотел бы видить вместо Египта - Марокко.
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    Maxcrimea10, 07.02.2022 01:11
    0
    Вратари MVP в обеих командах, египетскому точно надо в Европу ехать, тащил как мог
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    online
    alefteev77, 07.02.2022 01:05 (изменен)
    0
    Дивно чому в Україні доволі мало легіонерів з Африки, хоча там завжди багато талантів з безлічі держав, які не поступаються своєю технікою бразильцям. Фізично африканські легіонери взагалі топові.
    -
    Вітання Сенегалу, в них потужна команду із зірками світового масштабу. Здивувався, коли дізнався, що це їх перший трофей в Африці за всю історію турніру.
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    online
    Алексей Голяченко, 06.02.2022 23:59
    0
    Был за Салаха и Египет. Но поздравляю Сенегал и Мане. Жаль что кусочек Ливерпуля не показал результат в основное время
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