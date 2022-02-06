Мане победил Салаха. Сенегал впервые выиграл Кубок африканских наций

6 февраля состоялся финальный матч Кубка Африки между командами Сенегала и Египта.
Основное и дополнительное время завершилось в нулевую ничью. В первом тайме Садио Мане не реализовал пенальти.
Однако все-таки Сенегал сумел впервые выиграть Кубок африканских наций, переиграв Египет в серии пенальти. Именно Мане поставил финальную точку.
Кубок африканских наций
Сенегал – Египет – 0:0 (пен – 4:2)
Серия пенальти: Кулибали – 1:0; Зизо – 1:1, Диалло – 2:1, Абдельмонем – 2:1 (штанга), Буна Сарр – 2:1 (вратарь), Марван Хамди – 2:2, Дьенг – 3:2, Лашин – 3:2 (вратарь), Мане – 4:2.
Нереализованный пенальти: Мане, 7.
Сенегал: Менди, Диалло, Сисс, Кулибали, Сарр, Гуйе, Менди, Куяте (Гуйе, 66), Мане, Сарр (Диа, 77), Дьедиу (Дьенг, 77).
Египет: Абугабаль, Абдельмонем, Хамди, Эль-Сулейя (Сайед, 59), Фати (Лашин, 99), Ашур, Эль Фотух, Эль-Нени, Салах, Мостафа Мохамед (Трезеге, 59), Мармуш (Хамди, 59).
Предупреждения: Менди, 17. Кулибали, 44. Диалло, 54. Мане, 88 – Абдель Монем, 5. Фати, 37.
Судья: Гомес (ЮАР)
Сетка плей-офф
Видеозапись финального матча
|120+5'
|ГОЛ ! С пенальти забил Садио Мане (Сенегал).
|120+4'
|ГОЛ ! С пенальти забил Амаду Бамба Дьенг (Сенегал).
|120+3'
|ГОЛ ! С пенальти забил Махмуд Хамди (Египет).
|120+2'
|ГОЛ ! С пенальти забил Абдулайе Диалло (Сенегал).
|120+1'
|ГОЛ ! С пенальти забил Зизо (Египет).
|120+1'
|ГОЛ ! С пенальти забил Калиду Кулибали (Сенегал).
Источник — Sport.ua
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В целом - заслуженно, но в финале хотел бы видить вместо Египта - Марокко.
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Вітання Сенегалу, в них потужна команду із зірками світового масштабу. Здивувався, коли дізнався, що це їх перший трофей в Африці за всю історію турніру.
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