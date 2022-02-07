6 февраля состоялся финальный матч Кубка Африки между командами Сенегала и Египта. Основное и дополнительное время завершилось в нулевую ничью. В первом тайме Садио Мане не реализовал пенальти.

Игра дошла до серии пенальти, и Сенегалу повезло больше. Египтяне допустили два промаха. А вот Мане исправился и поставил финальную точку. Сенегал впервые сумел выиграть Кубок африканских наций. Лучшим игроком турнира назван Садио Мане, лидер сенегальской сборной.

Кубок африканских наций

Сенегал – Египет – 0:0 (пен – 4:2)

Серия пенальти: Кулибали – 1:0; Зизо – 1:1, Диалло – 2:1, Абдельмонем – 2:1 (штанга), Буна Сарр – 2:1 (вратарь), Марван Хамди – 2:2, Дьенг – 3:2, Лашин – 3:2 (вратарь), Мане – 4:2.

Нереализованный пенальти: Мане, 7.

Сенегал: Менди, Диалло, Сисс, Кулибали, Сарр, Гуйе, Менди, Куяте (Гуйе, 66), Мане, Сарр (Диа, 77), Дьедиу (Дьенг, 77).

Египет: Абугабаль, Абдельмонем, Хамди, Эль-Сулейя (Сайед, 59), Фати (Лашин, 99), Ашур, Эль Фотух, Эль-Нени, Салах, Мостафа Мохамед (Трезеге, 59), Мармуш (Хамди, 59).

Предупреждения: Менди, 17. Кулибали, 44. Диалло, 54. Мане, 88 – Абдель Монем, 5. Фати, 37.

Судья: Гомес (ЮАР)

Видеообзор финального матча

Видеозапись финального матча