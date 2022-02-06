Шестого февраля в столице Камеруна Яунде на стадионе «Поль Бийя» состоится финальный поединок КАН. В главном матче турнира сойдутся сборные Сенегала и Египта. Лицом к лицу встретятся две главные звезды Кубка Африки и параллельно два форварда «Ливерпуля» - Садио Мане и Мохаммед Салах. Кстати, «мерсисайдцы» поздравили обоих своих футболистов с выходом в финал. Интересно, как теперь «красные» будут поздравлять победителя и утешать проигравшего?

Сенегал

Еще до начала турнира Сенегал считался у букмекеров главным претендентом на победу. Так что, по большому счету, «Львы Теранги», выйдя в финал, не сделали ничего особенного. Просто подтвердили свой статус. А статус у этой команды – и впрямь высокий. По подбору исполнителей на нынешнем КАНе – Сенегал однозначно лучший. Кстати, эта национальная сборная еще ни разу не становилась чемпионом Африки. В отличие от того-таки Египта, который в этой связи может похвастаться сразу семью титулами (рекорд соревнований). Так что Мане и компания сделают все возможное и невозможное, чтобы привести свою сборную к первому континентальному титулу.

А еще предстоящий финал наверняка определит и лучшего игрока турнира. На этот приз претендует все та же сладкая ливерпульская парочка. Мане долго запрягал – отметился лишь одним голом на групповом этапе (с пенальти в ворота сборной Зимбабве), однако дальше его прорвало. В 1/8 на его счету гол в ворота сборной Кабо-Верде, в четвертьфинале, правда, он отметился лишь результативной передачей, но вот за шаг до финала у него «гол+пас».

А еще Мане за свой счет организовал поездку на полуфинальную встречу против Буркина-Фасо 50 сенегальским болельщикам. А на финал обещал свезти еще больше любителей футбола из Сенегала. В общем, Мане – настоящий футболист и человек.

Египет

Если сборная Сенегала считалась у букмекеров главным претендентом на успех, то шансы «фараонов» котировались тоже высоко: они были третьими в числе соискателей континентального «золота». Так что нас в любом случае ждет не только вполне прогнозируемый, но и очень достойный матч примерно равных команд.

Как и в случае с Сенегалом, Египет тоже может похвастаться ярким «альфа-самцом». Салах – главная звезда не только сборной Египта, но и всего нынешнего Кубка Африканских Наций. Ну, как минимум его самая дорогостоящая звезда (его трансферная цена – порядка ста миллионов евро).

В отличие от своего соперника по финалу, который в главный поединок турнира пробился не только ожидаемо, но и имея ощутимое превосходство над соперниками на всех стадиях, то египтяне на этих стадиях буквально выгрызали победы. Во всех трех поединках этапа игры на выбывание «фараоны» не ограничивались основным временем матча. В 1/8 финала они лишь в серии пенальти прошли сборную Кот-д’Ивуара. В аналогичном режиме в полуфинале был обыгран Камерун, а в четвертьфинале в овертайме победили сборную Марокко.

Благодаря этим «пенальтийным» победам серия викторий сборной Египта «с точки» на Кубке Африке постигла шести. Это рекорд турнира.

Личный арсенал Салаха до финала – два гола и одна результативная передача. Это меньше, чем у Мане. Да и Мо, в отличие от Садио, лишь дважды определяли звездой матча (тогда как сенегальца - четырежды). Но если выиграет Египет, приз лучшего футболиста турнира наверняка отдадут Салаху.

Прогноз

Очень сложно отдать предпочтение кому-то из соперников. Две очень качественные, квалифицированные команды, с ярко выраженными лидерами. Сенегал потратил наверняка меньше сил на пути к финалу, обладает все-таки более высоким общим уровнем. Но египтяне проявили настоящий характер на предыдущих этапах, трудности их точно закалили. Так что предугадать имя чемпиона очень и очень сложно. Рискнем предположить, что матч получится очень сложным, и закончится с минимальным счетом.

Ориентировочные составы:

Сенегал: Э.Менди, Сарр, Кулибали, Диалло, Сисс, Куяте, Н.Менди, Гейе, Дьенг, Дьедиу, Мане

Египет: Абугабал, Фаттох, Хамди, Абдельмонем, Камаль, Аль-Сулайя, Фатхи, Эльмени, Мармуш, Мохамед, Салах.

6 февраля, воскресенье