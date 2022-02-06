Влахович забил в дебютной игре. Ювентус взял три очка в матче с Вероной

В матче 24-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Верону» со счетом 2:0.
У победителей забили Душан Влахович и Денис Закария, оба провели дебютную игру за туринцев.
«Юве» набрал 45 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице.
Серия А. 24-й тур
Ювентус – Верона – 2:0
Голы: Влахович, 13 (1:0). Закария, 61 (2:0)
Ювентус: Щенсны, Де Шильо, Кьеллини (Ругани, 75), де Лигт, Данилу, Рабьо, Артур, Закария (Маккенни, 83), Дибала (Куадрадо, 75), Влахович, Мората (Кин, 83)
Верона: Монтипо, Чеккерини (Рецос, 71), Гюнтер, Казале (Шутало, 84), Лазович, Мигел Велозу (Бесса, 46), Илич (Прашелик, 84), Депаоли, Барак (Калинич, 71), Тамез, Лазанья
Предупреждения: Мората, 58 - Депаоли, 17
Судья: Массими (Италия)
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Закария (Ювентус).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.