24-й тур
Ювентус
2 : 0
Эллас Верона
06.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Влахович забил в дебютной игре. Ювентус взял три очка в матче с Вероной

Дебютанты Душан Влахович и Денис Закария удачно сыграли за туринцев.

  • 06.02.2022 23:33
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Влахович забил в дебютной игре. Ювентус взял три очка в матче с Вероной
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 24-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Верону» со счетом 2:0.

У победителей забили Душан Влахович и Денис Закария, оба провели дебютную игру за туринцев.

«Юве» набрал 45 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице.

Серия А. 24-й тур

Ювентус – Верона – 2:0

Голы: Влахович, 13 (1:0). Закария, 61 (2:0)

Ювентус: Щенсны, Де Шильо, Кьеллини (Ругани, 75), де Лигт, Данилу, Рабьо, Артур, Закария (Маккенни, 83), Дибала (Куадрадо, 75), Влахович, Мората (Кин, 83)

Верона: Монтипо, Чеккерини (Рецос, 71), Гюнтер, Казале (Шутало, 84), Лазович, Мигел Велозу (Бесса, 46), Илич (Прашелик, 84), Депаоли, Барак (Калинич, 71), Тамез, Лазанья

Предупреждения: Мората, 58 - Депаоли, 17

Судья: Массими (Италия)

События матча
61' ГОЛ ! Мяч забил Денис Закария (Ювентус).
13' ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).

Источник — Sport.ua

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