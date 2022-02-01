Украина в полуфинале Евро, Лэмпард возглавил Эвертон, Сикан в Ганзе

Главные новости за 31 января на Sport.ua

  • 01.02.2022 06:01
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Украина в полуфинале Евро, Лэмпард возглавил Эвертон, Сикан в Ганзе
© УАФ

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 31 января.

1. Идем в полуфинал! Сборная Украины переиграла Казахстан на Евро-2022. Подопечные Косенко грамотно наказали казахов за их ошибки.

2. ОФИЦИАЛЬНО. Новый тренер Миколенко. Легендарный Лэмпард возглавил Эвертон. Фрэнк Лэмпард подписал контракт на 2,5 года.

3. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отправил Даниила Сикана в Ганзу. Форвард перешел на правах аренды в клуб второй Бундеслиги.

4. Украина может сыграть против России в полуфинале Евро-2022 по футзалу. Это произойдет, если Россия обыграет Грузию в четвертьфинале 1 февраля.

5. Блестящий Нерес! Шахтер дожал Црвену Звезду в товарищеском матче. Усилиями небезызвестного Александара Драговича сербский коллектив отыграл два мяча по ходу игры.

6. Турецкий сбор начали с победы. Динамо разгромило Лудогорец. За киевский клуб голами отметились Гармаш, Витиньо, Шапаренко и Шкурин.

7. ОФИЦИАЛЬНО. Аллахьяр Сайядманеш стал игроком Халл Сити. Иранский форвард будет играть в Англии на правах аренды.

8. Источник: Цыганков не захотел переходить в Монако на правах аренды. Лидер киевлян отказался от варианта с Лигой 1.

9. Владислав Супряга в Сампдории: шанс на перезагрузку. Валерий Василенко считает, что форвард в серии А сможет перезапустить свою карьеру.

10. Месси взял номер 10 и проиграл. ПСЖ сенсационно выбыл из Кубка Франции. В других турнирах аргентинец выступает за «ПСЖ» в футболке с номером 30.

Источник — Sport.ua

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