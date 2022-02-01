ПСЖ
0 : 0
(5:6)
Ницца
31.01.2022, FT

Месси взял номер 10 и проиграл. ПСЖ сенсационно выбыл из Кубка Франции

В других турнирах аргентинец выступает за «ПСЖ» в футболке с номером 30

  • 01.02.2022 00:35
  • 857 просмотров
  • 3 комментария
Месси взял номер 10 и проиграл. ПСЖ сенсационно выбыл из Кубка Франции
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала Кубка Франции «ПСЖ» проиграл в серии пенальти «Ницце» (0:0, пен. 5:6).

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси впервые играл за парижан под 10-м номером. В других турнирах аргентинец выступает за «ПСЖ» в футболке с номером 30.

В четвертьфинал Кубка Франции вышли «Ницца», «Монако», «Марсель», «Амьен», «Нант», «Бастия», «Бержерак» и «Версаль».

Кубок Франции

1/8 финала, 31 января

ПСЖ – Ницца – 0:0 (пен. 5:6)

Видеообзор матча

Видеообзор первого тайма

Видеообзор второго тайма

Серия пенальти

События матча
90+7' ГОЛ ! С пенальти забил Данте Бонфим (Ницца).
90+6' ГОЛ ! С пенальти забил Хуан Бернат (ПСЖ).
90+6' ГОЛ ! С пенальти забил Эванн Гессан (Ницца).
90+5' ГОЛ ! С пенальти забил Марко Верратти (ПСЖ).
90+5' ГОЛ ! С пенальти забил Амин Гуири (Ницца).
90+4' ГОЛ ! С пенальти забил Юлиан Дракслер (ПСЖ).
90+3' ГОЛ ! С пенальти забил Юсеф Аталь (Ницца).
90+2' ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
90+2' ГОЛ ! С пенальти забил Жан-Клер Тодибо (Ницца).
90+1' ГОЛ ! С пенальти забил Лионель Месси (ПСЖ).
90+1' ГОЛ ! С пенальти забил Морган Шнейдерлин (Ницца).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    Voxa Hvedyk, 01.02.2022 00:42
    +6

    Так і треба "шейхам"....
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    online
    Энди Мир, 01.02.2022 00:50
    +5
    Играют в пол ноги дятлы даже не напрягаясь. Надеюсь реал им вручит пару коричневых мячей. Но больше конечно хочется чтобы им попалась Бавария. ))) Они то их просто размажут по полю как удобрения.
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    online
    Ёкарный Бабай, 01.02.2022 00:51
    +4
    А чего сенсационно? Ницца идет на 2 месте в Лиге 1, а возглавляет ее Кристоф Гальтье, для которого уже обыденностью стало попускать Почеттино.
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