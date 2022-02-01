Месси взял номер 10 и проиграл. ПСЖ сенсационно выбыл из Кубка Франции

В матче 1/8 финала Кубка Франции «ПСЖ» проиграл в серии пенальти «Ницце» (0:0, пен. 5:6).
Форвард «ПСЖ» Лионель Месси впервые играл за парижан под 10-м номером. В других турнирах аргентинец выступает за «ПСЖ» в футболке с номером 30.
В четвертьфинал Кубка Франции вышли «Ницца», «Монако», «Марсель», «Амьен», «Нант», «Бастия», «Бержерак» и «Версаль».
Кубок Франции
1/8 финала, 31 января
ПСЖ – Ницца – 0:0 (пен. 5:6)
Видеообзор матча
Видеообзор первого тайма
Видеообзор второго тайма
Серия пенальти
|90+7'
|ГОЛ ! С пенальти забил Данте Бонфим (Ницца).
|90+6'
|ГОЛ ! С пенальти забил Хуан Бернат (ПСЖ).
|90+6'
|ГОЛ ! С пенальти забил Эванн Гессан (Ницца).
|90+5'
|ГОЛ ! С пенальти забил Марко Верратти (ПСЖ).
|90+5'
|ГОЛ ! С пенальти забил Амин Гуири (Ницца).
|90+4'
|ГОЛ ! С пенальти забил Юлиан Дракслер (ПСЖ).
|90+3'
|ГОЛ ! С пенальти забил Юсеф Аталь (Ницца).
|90+2'
|ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
|90+2'
|ГОЛ ! С пенальти забил Жан-Клер Тодибо (Ницца).
|90+1'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лионель Месси (ПСЖ).
|90+1'
|ГОЛ ! С пенальти забил Морган Шнейдерлин (Ницца).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Так і треба "шейхам"....
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.