ПСЖ
0 : 0
Ницца
31.01.2022 22:15

ПСЖ – Ницца. Прогноз и анонс на матч Кубка Франции

Защита титула выходит на первый план

  • 31.01.2022 00:23
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ПСЖ – Ницца. Прогноз и анонс на матч Кубка Франции
© Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 31 января, в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» состоится матч 1/8 финала Кубка Франции по футболу, в котором сыграют «Пари Сен-Жермен» и «Ницца». Стартовый свисток рефери Жереми Пиньяра прозвучит в 22:15 по киевскому времени.

ПСЖ


В прошлом футбольном году «Лилль» сумел сбить чемпионскую корону с головы у парижан, однако в их руках остался кубок страны, который «ПСЖ» поднимал над своей головой в шести из последних семи розыгрышей. Во Франции предпочитают допускать даже «элитные» команды страны на раннюю стадию турнира, поэтому коллектив Маурисио Почеттино уже привык к темпу кубового состязания за счет побед над скромными «Феньи-Ольнуа» (3:0) и «Ванном» (4:0) на предыдущих этапах. В текущем сезоне «красно-синие» вновь хотели бы завоевать требл на внутренней арене, однако поражение в матче за Суперкубок от все тех же «догов» (0:1) испортило им планы. Очевидно, что наверстывать столичный коллектив будет именно за счет Кубка.

В отличии от некоторых европейских топ-чемпионатов, во Франции не стали делать продолжительную паузу ради того, чтобы сборники успели провести время в своих национальных командах. Кубкового турнира было достаточно для того, чтобы никто в итоге не потерял игровой тонус в конце января, что очень важно, в первую очередь, для «ПСЖ», которому еще предстоит представлять страну в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Команда Почеттино имеет отличный ход в чемпионате, а в ее будущем чемпионском титуле практически не приходится сомневаться. Интересен тот факт, что именно будущий соперник и является главным преследователем парижан.

Ницца


В отличии от «ПСЖ», команда Кристофа Галтье обошлась без соперника на стадии 1/16 финала, причиной чему стала дисквалификация ФК «Париж» и «Лиона» за потасовку во время матча предыдущего раунда, который так и не был завершен. Сложно судить о том, сыграл ли данный факт на руку «Ницце», так как календарь для команд из Франции в текущем отрезке сезона не изобилует большим количеством матчей, поэтому, если теряется игровой ритм, то команде от этого уж точно не становится легче.

«Орлята» в текущем сезоне вынуждены обходиться без еврокубков, однако это лишь играет им на руку, о чем ярко свидетельствует вторая строчка в турнирной таблице. Команда сделала громкую заявку на исправление ошибок прошлого футбольного года еще на старте чемпионата, когда в одну калитку вынесла действующего чемпиона уже во втором туре (4:0), после чего принялась добывать очки при малейшей возможности. Выездной матч против «ПСЖ» не стал исключением в этом контексте (0:0), поэтому парижанам есть чего опасаться.

Ориентировочные составы


«ПСЖ»: Доннарумма – Мендеш, Кимпембе, Керер, Дагба – Верратти, Эррера, Эбимбе – Мбаппе, Икарди, Месси.

«Ницца»: Булка – Амави, Данте, Тодибо, Аталь – Тюрам, Шнедерлен – Будауи, Клюйверт – Гуири, Дольберг.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, в предстоящем поединке команды имеют все шансы сыграть в открытый футбол с обеих сторон. Нашей ставкой будет позиция – «Ницца» ИТБ (1.0) с коэффициентом 2.45 по линии Parimatch.

31 января, понедельник

«ПСЖ» – «Ницца»
Париж. «Парк-де-Пренс». 22:15
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Жереми Пиньяр (Франция)
Прогноз Sport.ua – 2:2
Parimatch  
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Александр Снитко, Sport.ua

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