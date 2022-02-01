Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мы больше заслужили победы»

Наставник ПСЖ – о вылете из Кубка Франции

  • 01.02.2022 15:09
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Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мы больше заслужили победы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Ниццы в Кубке Франции:

– Думаю, мы играли лучше «Ниццы». Мы создали больше моментов и больше заслуживали победы. В прошлом сезоне мы обыграли «Монпелье» по пенальти, в этом – не получилось.

– Игра ПСЖ в атаке вновь разочаровала. Вы тоже ожидали большего?
– Конечно. Мы уже давно пытаемся улучшить командную игру и добиться баланса. Дело не в линиях, а в том, чтобы находить свободное пространство, как мы двигаем мяч вперед и находим на поле более выгодные позиции. Соперник играл по схеме 4-4-2 и редко оставлял свободные зоны, иногда мы их находили, но хотелось бы чаще.

– Может ли вылет ПСЖ из Кубка иметь последствия по окончании сезона?
– Я не знаю.

Источник — L'Equipe

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