Шахтер хочет натурализовать Патрика, Шабанов может перейти в клуб Лиги 1

Главные новости за 24 января на Sport.ua

  • 25.01.2022 03:00
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Шахтер хочет натурализовать Патрика, Шабанов может перейти в клуб Лиги 1
© ФК Шахтер. Алан Патрик

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 24 января.

1. Испытание воли. Шахтер стартовал на сборах с победы над Вольфсбергером. На счету одного из новичков команды Де Дзерби оказалось первое результативное действие за клуб.

2. Источник: польская федерация договорилась о зарплате с Шевченко и Тассотти. Сторонами обсуждался срок будущего соглашения, и уже найден компромисс.

3. Журналист: Шахтер собирается натурализовать еще одного бразильца. Алан Патрик может получить украинское гражданство.

4. Источник: Страсбург провел переговоры с Динамо по трансферу Шабанова. Французский клуб хочет видеть у себя в составе украинского футболиста.

5. Полевой игрок в воротах. Камерун с трудом переиграл обескровленные Коморы. В 1/4 финала Кубка Африки сборная Камеруна сыграет против команды Гамбии.

6. ОФИЦИАЛЬНО. Уотфорд уволил Раньери. Итальянский тренер покинул клуб.

7. Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Шевченко в сборной Польши. Украинец вскоре может возглавить национальную команду.

8. Снова неожиданность. В четвертьфинал Кубка Африки вышла темная лошадка. Сборная Гамбии победила команду Гвинеи, единственный гол забил Муса Барроу.

9. ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала конкурента для Малиновского. Жереми Бога покинул «Сассуоло».

10. Не повторить ошибку Магучих: олимпийцам запретили обниматься с россиянами. Вадим Гутцайт рассказал о воспитательных беседах со спортсменами.

Источник — Sport.ua

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