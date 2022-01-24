Камерун
2 : 1
Коморские острова
24.01.2022, FT

Полевой игрок в воротах. Камерун с трудом переиграл обескровленные Коморы

В 1/4 финала Кубка Африки сборная Камеруна сыграет против команды Гамбии

  • 24.01.2022 23:23
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  • 3 комментария
Полевой игрок в воротах. Камерун с трудом переиграл обескровленные Коморы
© Twitter. Шакер Аль-Хадур

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Камеруна победила команду Коморских островов (2:1).

Из-за травм и вспышки коронавируса Коморы остались без трех вратарей, и в воротах играл защитник Шакер Аль-Хадур.

С 7-й минуты сборная Коморских островов играла в меньшинстве. У Камеруна забили Карл Токо Экамби и Венсан Абубакар, а у соперника Юссуф М'Шангама отыграл один мяч, чем обеспечил в матче нервную концовку.

В 1/4 финала сборная Камеруна сыграет против команды Гамбии.

Кубок Африки. 1/8 финала

Камерун – Коморские острова – 2:1

Голы: Токо Экамби, 29, Абубакар, 70 – М'Шангама, 81.

Камерун: Онана, Нгаде-Нгаджюи, Фай, Кастеллетто, Толо, Муми Нгамале (Нжи, 63), Замбо Ангисса (Онана, 84), Онгла, Абубакар (Леа Силики, 77), Токо Экамби (Баокен, 77), Шупо-Мотинг (Бассогог, 63)

Коморские острова: Аль-Хадур, Заари, Юссуф (Маттуар, 75), Абду, Баширу (М'Мади, 88), М'Шангама, Абдулла, Юссуф (Юссуф Джуджа, 89), Моньи (Али Мохамед, 52), Бакари (Мусса, 88), Бен Набуан

Предупреждения: Замбо Ангисса, 33, Онгла, 80 – Баширу, 82, Маттуар, 87.

Удаления: Абду, 7.

Судья: Тессема.

Сетка турнира.

События матча
81' ГОЛ ! Мяч забил Юссуф М'Чангама (Коморские острова).
70' ГОЛ ! Мяч забил Венсан Абубакар (Камерун).
29' ГОЛ ! Мяч забил Карл Токо-Экамби (Камерун).
7' Наджим Абдоу (Коморские острова) получает красную карточку.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
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    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 24.01.2022 23:47
    0
    Коморцы - молодцы!!!
    Если бы 23 человека осталось в составе, то наверное зашли бы в призы..
    Ссылка
    Mmm1234
    Mmm1234, 24.01.2022 23:25
    0
    Да, при таком раскладе проигрыш 1:2 - равноценно победе 3:0
    Ссылка
    kaka
    kaka, 24.01.2022 23:25
    0
    от Камеруна осталось ток имя
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