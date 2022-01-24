Полевой игрок в воротах. Камерун с трудом переиграл обескровленные Коморы

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Камеруна победила команду Коморских островов (2:1).

Из-за травм и вспышки коронавируса Коморы остались без трех вратарей, и в воротах играл защитник Шакер Аль-Хадур.

С 7-й минуты сборная Коморских островов играла в меньшинстве. У Камеруна забили Карл Токо Экамби и Венсан Абубакар, а у соперника Юссуф М'Шангама отыграл один мяч, чем обеспечил в матче нервную концовку.

В 1/4 финала сборная Камеруна сыграет против команды Гамбии.

Кубок Африки. 1/8 финала

Камерун – Коморские острова – 2:1

Голы: Токо Экамби, 29, Абубакар, 70 – М'Шангама, 81.

Камерун: Онана, Нгаде-Нгаджюи, Фай, Кастеллетто, Толо, Муми Нгамале (Нжи, 63), Замбо Ангисса (Онана, 84), Онгла, Абубакар (Леа Силики, 77), Токо Экамби (Баокен, 77), Шупо-Мотинг (Бассогог, 63)

Коморские острова: Аль-Хадур, Заари, Юссуф (Маттуар, 75), Абду, Баширу (М'Мади, 88), М'Шангама, Абдулла, Юссуф (Юссуф Джуджа, 89), Моньи (Али Мохамед, 52), Бакари (Мусса, 88), Бен Набуан

Предупреждения: Замбо Ангисса, 33, Онгла, 80 – Баширу, 82, Маттуар, 87.

Удаления: Абду, 7.

Судья: Тессема.

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