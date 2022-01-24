Сборная Коморских островов выйдет на матч КАН с полевым игроком в воротах

Сегодня, 24 января сборная Коморских островов в матче 1/8 финала Кубка африканских наций сыграет с Камеруном. Начало матча – в 21:00 по Киеву.

Коморским островам придется выйти на матч с полевым игроком в воротах. Основной голкипер команды, Салим Бен-Буана, ранее получил травму в матче с Ганой. А два его дублера, Али Ахамада и Мосайд Уссейни, заразились коронавирусом.

Ахамада сегодня утром сдал негативный тест на коронавирус. Однако он не сможет играть, поскольку вынужден отсидеть 5-дневный карантин. Он сможет помочь команде на следующих стадиях, если команда туда пробьется.