Сборная Коморских островов выйдет на матч КАН с полевым игроком в воротах

Сегодня, 24 января сборная Коморских островов в матче 1/8 финала Кубка африканских наций сыграет с Камеруном. Начало матча – в 21:00 по Киеву.
Коморским островам придется выйти на матч с полевым игроком в воротах. Основной голкипер команды, Салим Бен-Буана, ранее получил травму в матче с Ганой. А два его дублера, Али Ахамада и Мосайд Уссейни, заразились коронавирусом.
Ахамада сегодня утром сдал негативный тест на коронавирус. Однако он не сможет играть, поскольку вынужден отсидеть 5-дневный карантин. Он сможет помочь команде на следующих стадиях, если команда туда пробьется.
Источник — Bleacher Report
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