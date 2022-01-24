Камерун
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Коморские острова
24.01.2022 21:00

Сборная Коморских островов выйдет на матч КАН с полевым игроком в воротах

В команде тяжелая кадровая ситуация

  • 24.01.2022 18:19
  • 939 просмотров
  • 1 комментарий
Сборная Коморских островов выйдет на матч КАН с полевым игроком в воротах

Сегодня, 24 января сборная Коморских островов в матче 1/8 финала Кубка африканских наций сыграет с Камеруном. Начало матча – в 21:00 по Киеву.

Коморским островам придется выйти на матч с полевым игроком в воротах. Основной голкипер команды, Салим Бен-Буана, ранее получил травму в матче с Ганой. А два его дублера, Али Ахамада и Мосайд Уссейни, заразились коронавирусом.

Ахамада сегодня утром сдал негативный тест на коронавирус. Однако он не сможет играть, поскольку вынужден отсидеть 5-дневный карантин. Он сможет помочь команде на следующих стадиях, если команда туда пробьется.

Источник — Bleacher Report

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kaka
    kaka, 24.01.2022 18:46
    +1
    вот он африканский квартал 95 а если еще и пройдут....
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