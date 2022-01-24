Источник: Страсбург провел переговоры с Динамо по трансферу Шабанова

Французский клуб хочет видеть у себя в составе украинского футболиста

  • 24.01.2022 16:22
  • 4718 просмотров
  • 7 комментариев
Источник: Страсбург провел переговоры с Динамо по трансферу Шабанова
© ФК Динамо Киев. Артем Шабанов

Защитник киевского «Динамо» Артем Шабанов попал в сферу интересов французского «Страсбурга».
 
Сообщается, что спортивный координатор клуба Кадер Мангане заинтересован в приобретении 29-летнего левоногого защитника, который может закрыть еще и позицию на фланге.
 
По информации источника, официального предложения в офис «Динамо» не поступало, но предварительные переговоры уже проведены. Ими занимаются представители французского агентства Вадима Васильева.
 
Шабанов в текущем сезоне провел 8 матчей во всех турнирах, забил один гол.
 
«Страсбург» после 22 туров чемпионата Франции занимает четвертую позицию и претендует на участие в еврокубках.

Ранее «Динамо» продлило с Шабановым контракт на полгода.

Источник — Telegram

(32 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    JASPER MOGLOT
    online
    JASPER MOGLOT, 24.01.2022 16:58
    +5
    не самый плохой вариант, учитывая что Страсбург идёт 4-ым в лиге 1
    Ссылка
    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 24.01.2022 17:05
    +3
    Было бы отлично , если правда
    Удачи Артёму!
    Ссылка
    Умник
    Умник, 24.01.2022 16:37
    +3
    Еще один украинец.
    Супер
    Ссылка
    Sauron
    online
    Sauron, 24.01.2022 17:21
    +1
    Можливо, хочуть посилити лавку досвідним недорогим гравцем.
    Було б чудово, бо в нас вже перебір ЦЗ
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 24.01.2022 17:09
    +1
    Брєд. На холєру захисник рівня Шабанова потрібен "Страсбургу"
    Ссылка
    Gargantua
    online
    Gargantua, 24.01.2022 17:07
    +1
    Боль краще, хай забирають
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    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 24.01.2022 16:59
    -1
    может есть какой то другой "Страсбург"? в 4-м дивизионе?))
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