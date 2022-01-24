Источник: Страсбург провел переговоры с Динамо по трансферу Шабанова

Защитник киевского «Динамо» Артем Шабанов попал в сферу интересов французского «Страсбурга».
Сообщается, что спортивный координатор клуба Кадер Мангане заинтересован в приобретении 29-летнего левоногого защитника, который может закрыть еще и позицию на фланге.
По информации источника, официального предложения в офис «Динамо» не поступало, но предварительные переговоры уже проведены. Ими занимаются представители французского агентства Вадима Васильева.
Шабанов в текущем сезоне провел 8 матчей во всех турнирах, забил один гол.
«Страсбург» после 22 туров чемпионата Франции занимает четвертую позицию и претендует на участие в еврокубках.
Ранее «Динамо» продлило с Шабановым контракт на полгода.
Источник — Telegram
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Удачи Артёму!
Супер
Було б чудово, бо в нас вже перебір ЦЗ
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