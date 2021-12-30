Источник: Динамо продлило контракт с центральным защитником на полгода

Киевское «Динамо» продлило на полгода контракт с центральным защитником команды Артемом Шабановым, информирует Telegram-канал Динамо Киев Inside:
«С центральным защитником клуба Артемом Шабановым пролонгирован контракт до 30 июня 2022 года. Он остается в «Динамо» до конца сезона. Решение принималось с учётом кадрового дефицита центральных защитников – травмы Бурды и Попова, уход Миколенко [в «Эвертон»]».
Если учитывать все турниры, в текущем сезоне Шабанов провел за «Динамо» 8 матчей и забил 1 гол.
Источник — Telegram
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