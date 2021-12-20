Источник: Ингулец интересуется Шабановым и еще тремя игроками Динамо

Во время зимнего трансферного окна «Ингулец» может усилиться сразу четырьмя футболистами киевского «Динамо».

В сфере интересов клуба из Петрово защитник Артем Шабанов, полузащитник Александр Андриевский, вингер Денис Антюх и нападающий Владислав Кулач.

Отметим, что президент «Ингульца» Александр Поворознюк сообщал, что не будет брать футболистов в аренду, а попытается оформить полноценные трансферы.

В текущем сезоне Шабанов провел за Динамо восемь матчей (один гол), Андриевский — 11 (один ассист), Антюх — четыре, а Кулач забил один мяч в пяти играх.

«Ингулец» занимает 14-е место турнирной таблицы УПЛ, опережая лишь «Минай» и «Мариуполь».