Источник: Ингулец интересуется Шабановым и еще тремя игроками Динамо

Во время зимнего трансферного окна «Ингулец» может усилиться сразу четырьмя футболистами киевского «Динамо».
В сфере интересов клуба из Петрово защитник Артем Шабанов, полузащитник Александр Андриевский, вингер Денис Антюх и нападающий Владислав Кулач.
Отметим, что президент «Ингульца» Александр Поворознюк сообщал, что не будет брать футболистов в аренду, а попытается оформить полноценные трансферы.
В текущем сезоне Шабанов провел за Динамо восемь матчей (один гол), Андриевский — 11 (один ассист), Антюх — четыре, а Кулач забил один мяч в пяти играх.
«Ингулец» занимает 14-е место турнирной таблицы УПЛ, опережая лишь «Минай» и «Мариуполь».
Источник — Sportarena
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