Источник: Ингулец интересуется Шабановым и еще тремя игроками Динамо

Клуб из Петрово попытается оформить полноценные трансферы

  • 20.12.2021 15:00
  • 3278 просмотров
  • 4 комментария
Источник: Ингулец интересуется Шабановым и еще тремя игроками Динамо
© ФК Динамо Киев. Артем Шабанов

Во время зимнего трансферного окна «Ингулец» может усилиться сразу четырьмя футболистами киевского «Динамо».

В сфере интересов клуба из Петрово защитник Артем Шабанов, полузащитник Александр Андриевский, вингер Денис Антюх и нападающий Владислав Кулач.

Отметим, что президент «Ингульца» Александр Поворознюк сообщал, что не будет брать футболистов в аренду, а попытается оформить полноценные трансферы.

В текущем сезоне Шабанов провел за Динамо восемь матчей (один гол), Андриевский — 11 (один ассист), Антюх — четыре, а Кулач забил один мяч в пяти играх.

«Ингулец» занимает 14-е место турнирной таблицы УПЛ, опережая лишь «Минай» и «Мариуполь».

Источник — Sportarena

(18 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    zzg77
    online
    zzg77, 20.12.2021 16:05
    0
    Если хочет купить, то надо продать. Хватило бы кукурузы и капусты, чтобы расплатиться. Да и захотят ли эти товарищи из Киева поехать в село Петрово?
    Ссылка
    potemkin78
    potemkin78, 20.12.2021 16:02
    0
    Шепелева и Леднёва. всё равно Луческу их маринует на банке
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 20.12.2021 15:55
    0
    "в сфере интересов" - опять же татотакэ
    Ссылка
    johndow
    johndow, 20.12.2021 16:00 (изменен)
    -1
    При всем уважении, каждый из них легко подпишется в условной Ворскле или Днепре, зачем им Ингулец?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности