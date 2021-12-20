Президент Ингульца: «Ведем переговоры с Суркисом. Арендованных не будет»

Украинский клуб намерен купить нескольких игроков «Динамо»

  • 20.12.2021 13:36
  • 3253 просмотра
  • 11 комментариев
Президент Ингульца: «Ведем переговоры с Суркисом. Арендованных не будет»
© ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал о ближайших трансферных планах клуба.

— Появилась информация, что зимой вы планируете делать кадровую революцию в «Ингульце» и, с помощью агента Вадима Шаблия, возьмете в аренду пять-шесть игроков «Динамо». Эта информация соответствует действительности?
— С Шаблием мы будем общаться, это однозначно. Не исключено, что у нас будут игроки из киевского «Динамо». Сразу развею слухи и скажу — ни одного арендованного футболиста в «Ингульце» не будет! Сейчас мы ведем переговоры с Суркисом по поводу выкупа контрактов этих футболистов и берем их на полноценной основе. Если договоримся — возьмем, не до говоримся — не возьмем.

— Фамилии игроков, по которым ведете переговоры, можете назвать?
— Чтобы вы не сошли с ума, пока ничего не скажу.

— Значит, фамилии известные?
— Известные футболисты в том числе. И не только из «Динамо». Украинцы и легионеры. Усиление будет сумасшедшее! Скоро все узнаете.

— Подписывать футболистов планируете из чемпионата Украины? Или на зарубежные лиги тоже посматриваете?
— Испания, Дания, Нидерланды.

— Ого. Эти игроки из высших лиг этих стран?
— Да.

Источник — FanDay

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    johndow
    johndow, 20.12.2021 13:43
    +2
    xvalenok02, 20.12.2021 13:41
    Що он мозги парит.
    Даже если весь свой колхоз продаст, то и на пару футболистов не хватит.
    А тут сразу и раскрученые, и топовые, и несколько, и легионеры.
    Ну чего, на пару Андриевских хватит))
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 20.12.2021 13:38
    +2
    Усиление будет сумасшедшее!
    ——————————————
    Ссылка
    ffff
    ffff, 20.12.2021 13:45
    +1
    Крепкий у них самогон, иш как "понесло"
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    Igor Krasnenko, 20.12.2021 14:34
    0
    а грошей хватить у цього агронома ?
    Хай жерсона забирає
    Ссылка
    ABOBA
    ABOBA, 20.12.2021 14:25
    0
    Надеюсь все получится! Нам нужна сильная лига
    Ссылка
    Николай Власов
    Николай Власов, 20.12.2021 14:20
    0
    Дай Бог Удачи
    Ссылка
    Михайло Кудієнко
    Михайло Кудієнко, 20.12.2021 14:11
    0
    І тут він проснувся)))
    Ссылка
    xvalenok02
    xvalenok02, 20.12.2021 13:41
    0
    Що он мозги парит.
    Даже если весь свой колхоз продаст, то и на пару футболистов не хватит.
    А тут сразу и раскрученые, и топовые, и несколько, и легионеры.
    Ссылка
    xvalenok02
    xvalenok02, 20.12.2021 13:45
    -1
    johndow, 20.12.2021 13:43
    Ну чего, на пару Андриевских хватит))
    Сукис не отдаст. Самому нужен.
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 20.12.2021 14:27
    -2
    буяльский, гармаш, де пена
    Ссылка
    Аа Бб
    online
    Аа Бб, 20.12.2021 13:48
    -3
    Цыганков, Шапаренко.
    Ссылка
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