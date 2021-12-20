Президент Ингульца: «Ведем переговоры с Суркисом. Арендованных не будет»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал о ближайших трансферных планах клуба.
— Появилась информация, что зимой вы планируете делать кадровую революцию в «Ингульце» и, с помощью агента Вадима Шаблия, возьмете в аренду пять-шесть игроков «Динамо». Эта информация соответствует действительности?
— С Шаблием мы будем общаться, это однозначно. Не исключено, что у нас будут игроки из киевского «Динамо». Сразу развею слухи и скажу — ни одного арендованного футболиста в «Ингульце» не будет! Сейчас мы ведем переговоры с Суркисом по поводу выкупа контрактов этих футболистов и берем их на полноценной основе. Если договоримся — возьмем, не до говоримся — не возьмем.
— Фамилии игроков, по которым ведете переговоры, можете назвать?
— Чтобы вы не сошли с ума, пока ничего не скажу.
— Значит, фамилии известные?
— Известные футболисты в том числе. И не только из «Динамо». Украинцы и легионеры. Усиление будет сумасшедшее! Скоро все узнаете.
— Подписывать футболистов планируете из чемпионата Украины? Или на зарубежные лиги тоже посматриваете?
— Испания, Дания, Нидерланды.
— Ого. Эти игроки из высших лиг этих стран?
— Да.
Источник — FanDay
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Даже если весь свой колхоз продаст, то и на пару футболистов не хватит.
А тут сразу и раскрученые, и топовые, и несколько, и легионеры.
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Хай жерсона забирає
Даже если весь свой колхоз продаст, то и на пару футболистов не хватит.
А тут сразу и раскрученые, и топовые, и несколько, и легионеры.
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