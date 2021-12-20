Президент Ингульца: «Ведем переговоры с Суркисом. Арендованных не будет»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал о ближайших трансферных планах клуба.

— Появилась информация, что зимой вы планируете делать кадровую революцию в «Ингульце» и, с помощью агента Вадима Шаблия, возьмете в аренду пять-шесть игроков «Динамо». Эта информация соответствует действительности?

— С Шаблием мы будем общаться, это однозначно. Не исключено, что у нас будут игроки из киевского «Динамо». Сразу развею слухи и скажу — ни одного арендованного футболиста в «Ингульце» не будет! Сейчас мы ведем переговоры с Суркисом по поводу выкупа контрактов этих футболистов и берем их на полноценной основе. Если договоримся — возьмем, не до говоримся — не возьмем.

— Фамилии игроков, по которым ведете переговоры, можете назвать?

— Чтобы вы не сошли с ума, пока ничего не скажу.

— Значит, фамилии известные?

— Известные футболисты в том числе. И не только из «Динамо». Украинцы и легионеры. Усиление будет сумасшедшее! Скоро все узнаете.

— Подписывать футболистов планируете из чемпионата Украины? Или на зарубежные лиги тоже посматриваете?

— Испания, Дания, Нидерланды.

— Ого. Эти игроки из высших лиг этих стран?

— Да.