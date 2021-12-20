Источник: Ингулец арендует нескольких игроков Динамо

Сделка состоится уже зимой

  • 20.12.2021 10:51
  • 1775 просмотров
  • 2 комментария
Источник: Ингулец арендует нескольких игроков Динамо
© ФК Динамо Киев

«Ингулец» зимой может арендовать несколько игроков киевского «Динамо». Речь идет о 5-6 футболистах.

«Невыразительное выступление петровского «Ингульца» заставило владельца клуба Поворознюка переформатировать состав команды. И, по нашим данным, ключевую роль в зимней перезагрузке будет играть Вадим Шаблий и его ProStar. Какое это может иметь отношение к нашему клубу? Самое что ни на есть прямое. Точный список фамилий киевских арендных игроков нам неизвестен, но он включает в себя 5-6 боевых единиц», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

После 17-ти сыгранных туров «Ингулец» занимает 14-е место в чемпионате Украины, имея в активе 13 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 13-28.

Источник — Telegram

(12 голосов)

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Комментарии
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    xvalenok02
    xvalenok02, 20.12.2021 11:07
    +1
    Из черноморца в ингулец?
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    potemkin78
    potemkin78, 20.12.2021 11:10
    0
    какая разница где играть
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