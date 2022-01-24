ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала конкурента для Малиновского

Жереми Бога покинул «Сассуоло»

  • 24.01.2022 19:27
  • 4557 просмотров
  • 6 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала конкурента для Малиновского
© ФК Аталанта

«Аталанта» официально сообщила о подписании вингера «Сассуоло» Жереми Бога. Условия сделки не сообщаются, Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего ивуарийца 3 ассиста в 12 матчах Серии А за «Сассуоло». Он выступает на позициях левого вингера и атакующего полузащитника, поэтому в привычной для «Аталанты» схеме игры 3-4-3 может быть прямым конкурентом для Руслана Малиновского за место в составе.

В субботу «Аталанта» в 23-м туре Серии А сыграла вничью 0:0 с «Лацио».

Источник — ФК Аталанта Бергамо

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 24.01.2022 20:06
    +4
    Во-первых, Малиновский играет справа, а Бога слева. Это потенциально может стать сильнейшей связкой в Серии А, ведь Иличич сам не любит играть слева (раньше эту зону левого инсайда закрывал Гомес) и вместе с Малиновским у них получается неважный тандем.
    Во-вторых, после коронавируса по последней информации Иличич опять впал в меланхолию. Из-за этого Гасперини наложил запрет на переход Миранчука.
    У Аталанты банально короткая лавка для ее задач, переход Бога это хорошо для команды и Малиновского, ведь они борются за самые высокие места.
    Ссылка
    Empty
    online
    Empty, 24.01.2022 20:00
    +1
    umnuy2, 24.01.2022 19:54
    это погано
    Чим ? Гасперіні брав Маліновського , який гравтнаа позиції опорника .. маліна в аталанті опорником так і не зіграв
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    Trollface
    Trollface, 24.01.2022 20:43
    0
    Бога подписали. А говорили что это нереально.
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    Saar
    Saar, 24.01.2022 20:41
    0
    Класний футболіст!
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    VK-Sport
    online
    VK-Sport, 24.01.2022 20:13
    0
    Отличный трансфер. По сегодняшним ценам 20млн это немного.
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    umnuy2
    umnuy2, 24.01.2022 19:54
    -1
    это погано
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