ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала конкурента для Малиновского

«Аталанта» официально сообщила о подписании вингера «Сассуоло» Жереми Бога. Условия сделки не сообщаются, Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету 25-летнего ивуарийца 3 ассиста в 12 матчах Серии А за «Сассуоло». Он выступает на позициях левого вингера и атакующего полузащитника, поэтому в привычной для «Аталанты» схеме игры 3-4-3 может быть прямым конкурентом для Руслана Малиновского за место в составе.
В субботу «Аталанта» в 23-м туре Серии А сыграла вничью 0:0 с «Лацио».
Источник — ФК Аталанта Бергамо
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Во-вторых, после коронавируса по последней информации Иличич опять впал в меланхолию. Из-за этого Гасперини наложил запрет на переход Миранчука.
У Аталанты банально короткая лавка для ее задач, переход Бога это хорошо для команды и Малиновского, ведь они борются за самые высокие места.
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