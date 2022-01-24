ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала конкурента для Малиновского

«Аталанта» официально сообщила о подписании вингера «Сассуоло» Жереми Бога. Условия сделки не сообщаются, Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего ивуарийца 3 ассиста в 12 матчах Серии А за «Сассуоло». Он выступает на позициях левого вингера и атакующего полузащитника, поэтому в привычной для «Аталанты» схеме игры 3-4-3 может быть прямым конкурентом для Руслана Малиновского за место в составе.

В субботу «Аталанта» в 23-м туре Серии А сыграла вничью 0:0 с «Лацио».