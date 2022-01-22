23-й тур
Лацио
0 : 0
Аталанта
22.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Аталанта без Малиновского расписала мировую с Лацио

Украинец снова не попал в заявку, бергамаски три матча из последних четырех без забитых

  • 22.01.2022 23:46
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Аталанта без Малиновского расписала мировую с Лацио
© ФК Аталанта

В матче 23-го тура Серии А «Лацио» в домашних стенах не смог обыграть «Аталанту». Встреча закончилась нулевой ничьей.
 
Украинский легионер гостей Руслан Малиновский снова не попал в заявку на матч. Ранее у него был положительный результат теста на ковид. Вероятно, он все еще болеет.
 
«Аталанта» осталась на четвертой строчке в турнирной таблице, «Лацио» пока шестой.
 
Чемпионат Италии. 23-й тур
 
«Лацио» – «Аталанта» – 0:0
 
«Лацио» – Стракоша, Хюсай (Ладзари, 69), Габаррон, Луис Фелипе, Марушич, Лейва, Луис Альберто (Башич, 79), Милинкович-Савич, Дзакканьи, Иммобиле, Фелипе Андерсон.
«Аталанта» – Муссо, Дзаппакоста, Паломино, Гимшити, Демирал, Пеццелла, Скальвини (Мэле, 61), Фройлер, Пессина (Сидибе, 85), Миранчук (Толои, 71), Пикколи (Де Нипоти, 85).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
 

Источник — Sport.ua

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