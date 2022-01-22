Аталанта без Малиновского расписала мировую с Лацио

В матче 23-го тура Серии А «Лацио» в домашних стенах не смог обыграть «Аталанту». Встреча закончилась нулевой ничьей.



Украинский легионер гостей Руслан Малиновский снова не попал в заявку на матч. Ранее у него был положительный результат теста на ковид. Вероятно, он все еще болеет.



«Аталанта» осталась на четвертой строчке в турнирной таблице, «Лацио» пока шестой.



Чемпионат Италии. 23-й тур



«Лацио» – «Аталанта» – 0:0



«Лацио» – Стракоша, Хюсай (Ладзари, 69), Габаррон, Луис Фелипе, Марушич, Лейва, Луис Альберто (Башич, 79), Милинкович-Савич, Дзакканьи, Иммобиле, Фелипе Андерсон.

«Аталанта» – Муссо, Дзаппакоста, Паломино, Гимшити, Демирал, Пеццелла, Скальвини (Мэле, 61), Фройлер, Пессина (Сидибе, 85), Миранчук (Толои, 71), Пикколи (Де Нипоти, 85).

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