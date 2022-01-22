В суббота, 22 января, в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» состоится матч двадцать третьего тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграют местный «Лацио» и бергамаская «Аталанта». Стартовый свисток рефери Симоне Соццы из Сереньо прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Лацио



Подопечные Маурицио Сарри в чемпионате продолжают ходить вокруг да около в турнирной таблице в непосредственной близости к зоне еврокубков, но невынужденные осечки не пускают их в число лучших команд страны. «Орлы» в этом сезоне пытаются перестроиться под требования итальянского наставника, и на данный момент разительного прогресса, по сравнению с эпохой работы Симоне Индзаги в клубе, не наблюдается. «Лацио» старается играть по уже забытой схеме 4-3-3, однако результаты команды слишком нестабильны для того, чтобы можно было говорить об успешности экспериментов. Однако, руководство клуба верит в проект, который строит Сарри, поэтому болельщикам остается просто ждать более стабильных времен.

«Бьянкочелести» в недавнем прошлом уже встречались с командой из лидирующей группы, миланским «Интером», но в итоге не сумели разжиться набранными очками в этой игре (1:2). В целом, «Лацио» в современных реалиях скорее предпочитает набирать очки в тех матчах, где это удается сделать с незначительными усилиями, а против сильных оппонентов старается отталкиваться от ничейного исхода, и уже по ситуации целиться в сторону победы. Примерно таким и был сценарий игры первого круга против «Аталанты», которая завершилась со счетом 2:2.

Аталанта



Отсутствие Руслана Малиновского в заявке бергамаского коллектива в предыдущих матчах по причине подозрения на заболевание COVID-19 сказалось на стабильности результатов. «Аталанте» не хватило мощи для того, чтобы одолеть миланский «Интер» на прошлых выходных (0:0), в результате чего «оробичи» подставили свои позиции в турнирной таблице под удар туринского «Ювентуса». «Зебры» в этот уик-энд будут играть против «Милана», поэтому у коллектива Джан Пьеро Гасперини будет шанс вновь оторваться от преследователей, после чего воспользоваться опцией одного поединка в запасе.

Однако, без победы в предстоящей игре картина для «Богини» может стать действительно удручающей, так как «Наполи» Лучано Спаллетти в последнее время начал возвращать былые обороты, а каждая новая осечка «Аталанты» будет лишь играть на руку «южанам». Предстоящий календарь команды из Бергамо также будет отмечен достаточно тяжелыми поединками, к которым в последствии примкнут еще и матчи Лиги Европы УЕФА в середине февраля, в результате чего потенциально опасных потерь очков может стать только больше. Отсюда напрашивается простой вывод – «Богине» нужны три очка здесь и сейчас и, возможно, Малиновский поможет ей в этом, если даст негативный результат очередного теста перед игрой.

Ориентировочные составы



«Лацио»: Стракоша – Марушич, Фелипе, Патрик, Хисай – Миленкович-Савич, Лейва, Луис Альберто – Фелипе Андерсон, Иммобиле, Лаццари.

«Аталанта»: Муссо – Песселья, Паломино, Демирал, Джимсити – де Роон, Фройлер – Пашалич, Копмейнерс, Пессина – Муриэль.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре команды вновь постараются сыграть с акцентом на атаку. Нашей ставкой будет позиция – «Аталанта» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.37 по линии Parimatch.

22 января, суббота