23-й тур
Лацио
0 : 0
Аталанта
22.01.2022 21:45   ТВ-трансляция: 

Лацио – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Очередной тяжелый поединок для Бергамо с потенциальным отсутствием Руслана Малиновского

  • 22.01.2022 00:45
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Лацио – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В суббота, 22 января, в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» состоится матч двадцать третьего тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграют местный «Лацио» и бергамаская «Аталанта». Стартовый свисток рефери Симоне Соццы из Сереньо прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Лацио


Подопечные Маурицио Сарри в чемпионате продолжают ходить вокруг да около в турнирной таблице в непосредственной близости к зоне еврокубков, но невынужденные осечки не пускают их в число лучших команд страны. «Орлы» в этом сезоне пытаются перестроиться под требования итальянского наставника, и на данный момент разительного прогресса, по сравнению с эпохой работы Симоне Индзаги в клубе, не наблюдается. «Лацио» старается играть по уже забытой схеме 4-3-3, однако результаты команды слишком нестабильны для того, чтобы можно было говорить об успешности экспериментов. Однако, руководство клуба верит в проект, который строит Сарри, поэтому болельщикам остается просто ждать более стабильных времен.

«Бьянкочелести» в недавнем прошлом уже встречались с командой из лидирующей группы, миланским «Интером», но в итоге не сумели разжиться набранными очками в этой игре (1:2). В целом, «Лацио» в современных реалиях скорее предпочитает набирать очки в тех матчах, где это удается сделать с незначительными усилиями, а против сильных оппонентов старается отталкиваться от ничейного исхода, и уже по ситуации целиться в сторону победы. Примерно таким и был сценарий игры первого круга против «Аталанты», которая завершилась со счетом 2:2.

Аталанта


Отсутствие Руслана Малиновского в заявке бергамаского коллектива в предыдущих матчах по причине подозрения на заболевание COVID-19 сказалось на стабильности результатов. «Аталанте» не хватило мощи для того, чтобы одолеть миланский «Интер» на прошлых выходных (0:0), в результате чего «оробичи» подставили свои позиции в турнирной таблице под удар туринского «Ювентуса». «Зебры» в этот уик-энд будут играть против «Милана», поэтому у коллектива Джан Пьеро Гасперини будет шанс вновь оторваться от преследователей, после чего воспользоваться опцией одного поединка в запасе.

Однако, без победы в предстоящей игре картина для «Богини» может стать действительно удручающей, так как «Наполи» Лучано Спаллетти в последнее время начал возвращать былые обороты, а каждая новая осечка «Аталанты» будет лишь играть на руку «южанам». Предстоящий календарь команды из Бергамо также будет отмечен достаточно тяжелыми поединками, к которым в последствии примкнут еще и матчи Лиги Европы УЕФА в середине февраля, в результате чего потенциально опасных потерь очков может стать только больше. Отсюда напрашивается простой вывод – «Богине» нужны три очка здесь и сейчас и, возможно, Малиновский поможет ей в этом, если даст негативный результат очередного теста перед игрой.

Ориентировочные составы


«Лацио»: Стракоша – Марушич, Фелипе, Патрик, Хисай – Миленкович-Савич, Лейва, Луис Альберто – Фелипе Андерсон, Иммобиле, Лаццари.

«Аталанта»: Муссо – Песселья, Паломино, Демирал, Джимсити – де Роон, Фройлер – Пашалич, Копмейнерс, Пессина – Муриэль.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре команды вновь постараются сыграть с акцентом на атаку. Нашей ставкой будет позиция – «Аталанта» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.37 по линии Parimatch.

22 января, суббота

«Лацио» – «Аталанта»
Рим. «Стадио Олимпико». 21:45
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Симоне Соцца (Сереньо, Италия)
Прогноз Sport.ua – 2:2
Parimatch  
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Александр Снитко, Sport.ua

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