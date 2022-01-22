22 января в 21:45 проходит матч 23-го тура Серии A между командами «Лацио» и «Аталанта».
Украинский хавбек команды из Бергамо Руслан Малиновский не включен в заявку на матч.
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Лацио – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд.
Источник — Sport.ua
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