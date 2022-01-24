Снова неожиданность. В четвертьфинал Кубка Африки вышла темная лошадка

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Гамбии победила команду Гвинеи (1:0).
Единственный мяч на 71-й минуте забил Муса Барроу. Гвинея, которая считалась фаворитом поединка, проиграла команде – темной лошадке турнира.
В 1/4 финала Гамбия сыграет с победителем матча между Камеруном и Коморскими островами, который пройдет вечером.
Кубок Африки
1/8 финала, 24 января
Гвинея – Гамбия – 0:1
Гол: Барроу, 71.
Гвинея: Кейта, Соу, Конте, Камара, Конате (Гилавоги, 83), Камара (Силла, 76), Диавара, Сиссе, Мориба, Канте Мартинес, Байо (Каба, 83)
Гамбия: Гайе, Колли, Гомес, Жанье, Бобб (Мбие, 90+1), Нгум, Маррех, Дарбо (Сисей, 72), Джаллоу (Колли, 63), Барроу, Барроу (Нджи, 72).
Предупреждения: Конте, 81 – Бобб, 27, Нджи, 74.
Удаления: Конте, 90 – Нджи, 87.
Судья: Омар.
Сетка плей-офф турнира
|90'
|Ибрахима (Гвинея) получает красную карточку.
|87'
|Юсуфа Нжийе (Гамбия) получает красную карточку.
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Муса Бэрроу (Гамбия).
Источник — Sport.ua
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А повинна була вийти біла кобила ??? Чи яка?
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