Гвинея
0 : 1
Гамбия
24.01.2022, FT

Снова неожиданность. В четвертьфинал Кубка Африки вышла темная лошадка

Сборная Гамбии победила команду Гвинеи, единственный гол забил Муса Барроу

  • 24.01.2022 20:23
  • 493 просмотра
  • 1 комментарий
Снова неожиданность. В четвертьфинал Кубка Африки вышла темная лошадка
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В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Гамбии победила команду Гвинеи (1:0).

Единственный мяч на 71-й минуте забил Муса Барроу. Гвинея, которая считалась фаворитом поединка, проиграла команде – темной лошадке турнира.

В 1/4 финала Гамбия сыграет с победителем матча между Камеруном и Коморскими островами, который пройдет вечером.

Кубок Африки

1/8 финала, 24 января

Гвинея – Гамбия – 0:1

Гол: Барроу, 71.

Гвинея: Кейта, Соу, Конте, Камара, Конате (Гилавоги, 83), Камара (Силла, 76), Диавара, Сиссе, Мориба, Канте Мартинес, Байо (Каба, 83)

Гамбия: Гайе, Колли, Гомес, Жанье, Бобб (Мбие, 90+1), Нгум, Маррех, Дарбо (Сисей, 72), Джаллоу (Колли, 63), Барроу, Барроу (Нджи, 72).

Предупреждения: Конте, 81 – Бобб, 27, Нджи, 74.

Удаления: Конте, 90 – Нджи, 87.

Судья: Омар.

Сетка плей-офф турнира

События матча
90' Ибрахима (Гвинея) получает красную карточку.
87' Юсуфа Нжийе (Гамбия) получает красную карточку.
71' ГОЛ ! Мяч забил Муса Бэрроу (Гамбия).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 24.01.2022 20:34
    0
    оце так подія !!!
    А повинна була вийти біла кобила ??? Чи яка?
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