Журналист: Шахтер собирается натурализовать еще одного бразильца

Донецкий «Шахтер» собирается натурализовать еще одного бразильского игрока. Об этом сообщает известный журналист и комментатор Игорь Цыганык.



«В «Шахтере» всерьез рассматривают возможность предложить Алану Патрику принять украинское гражданство. В донецком клубе не так много футболистов, которые могут выходить с первых минут и стабильно давать результат. Эту проблему нужно решать», – заявил журналист.



Отметим, что Алан Патрик является игроком «Шахтера» с 2011 года, но неоднократно уходил в аренды в бразильские клубы. С января 2017-го на постоянной основе находится в Украине. Для натурализации нужно прожить на территории Украины как раз последние 5 лет.



В текущем сезоне Патрик сыграл 20 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 ассистов.

Ранее процедуру натурализации в «Шахтере» прошли Марлос и Жуниор Мораес.

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