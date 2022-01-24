Журналист: Шахтер собирается натурализовать еще одного бразильца

Алан Патрик может получить украинское гражданство

  • 24.01.2022 18:57
  • 479 просмотров
  • 2 комментария
Журналист: Шахтер собирается натурализовать еще одного бразильца
© ФК Шахтер Донецк. Алан Патрик

Донецкий «Шахтер» собирается натурализовать еще одного бразильского игрока. Об этом сообщает известный журналист и комментатор Игорь Цыганык. 
 
«В «Шахтере» всерьез рассматривают возможность предложить Алану Патрику принять украинское гражданство. В донецком клубе не так много футболистов, которые могут выходить с первых минут и стабильно давать результат. Эту проблему нужно решать», – заявил журналист.
 
Отметим, что Алан Патрик является игроком «Шахтера» с 2011 года, но неоднократно уходил в аренды в бразильские клубы. С января 2017-го на постоянной основе находится в Украине. Для натурализации нужно прожить на территории Украины как раз последние 5 лет.
 
В текущем сезоне Патрик сыграл 20 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 ассистов.

Ранее процедуру натурализации в «Шахтере» прошли Марлос и Жуниор Мораес. 

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Источник — Циганик LIVE

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    kaka
    kaka, 24.01.2022 19:07
    0
    он бы помог в Шотландии
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
    Igor Krasnenko, 24.01.2022 19:06
    0
    Чего не сделаешь чтоб быть конкурентнымы с Динамо.
    В то время когда в Динамо 80% украинцев
    Ссылка
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