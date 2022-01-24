ВИДЕО. Жизнь владельца Шахтера. Как живет Ахметов?

Сколько зарабатывает и тратит Ринат Леонидович

  • 24.01.2022 18:07
  • 5184 просмотра
  • 4 комментария
ВИДЕО. Жизнь владельца Шахтера. Как живет Ахметов?
© ФК Шахтер Донецк. Ринат Ахметов

«Шахтер» продолжает штамповать трофеи в Украине, покупать бразильцев и быть топ-клубом Украины наравне с киевским «Динамо». Как живет, сколько зарабатывает и тратит Ринат Ахметов на футбол и «Шахтер»?

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Источник — YouTube

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ivan Vismutenko
    online
    Ivan Vismutenko, 24.01.2022 18:47
    0
    Представляете, если бы ещё Пинчук, Фирташ, Порошенко и др. занялись бы клубами УПЛ!
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    Trollface
    Trollface, 24.01.2022 18:47
    0
    Очень хорошо.
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    Cartman
    Cartman, 24.01.2022 18:47
    0
    Кто вымер какой то .
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    avtv5555
    online
    avtv5555, 24.01.2022 18:42
    0
    Ну сейчас начнется. Ждем "конструктивных" комментариев от болельщиков Динамо и Шахтера.
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