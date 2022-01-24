ВИДЕО. Жизнь владельца Шахтера. Как живет Ахметов?

«Шахтер» продолжает штамповать трофеи в Украине, покупать бразильцев и быть топ-клубом Украины наравне с киевским «Динамо». Как живет, сколько зарабатывает и тратит Ринат Ахметов на футбол и «Шахтер»?
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Источник — YouTube
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