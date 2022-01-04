Президент Шахтера вошел в топ-200 самых богатых людей планеты

Ринат Ахметов за год существенно улучшил свою позицию

  • 04.01.2022 22:43
  • 1772 просмотра
  • 40 комментариев
Президент Шахтера вошел в топ-200 самых богатых людей планеты
© ФК Шахтер Донецк. Ринат Ахметов

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов вошел в рейтинг 500-та самых богатых людей планеты по версии Bloomberg.
 
За прошедший 55-летний президент «горняков» поднялся с 322-го на 190-е место, нарастив свое состояние до отметки 11,7 млрд долларов США (+3,74 млрд за год).
 
В 2013 году капитал Ахметова оценивали в 22.3 млрд долларов. Весной 2020-го было зафиксировано одно из минимальных значений – меньше 4 млрд долларов, после чего начался стремительный прогресс.
 
В 2019 году Ахметов купил самую дорогую виллу на Лазурном берегу Villa Les Cedres за 220 миллионов долларов.

Лидирует в списке Bloomberg Илон Маск ($304 млрд).

Источник — Bloomberg

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    zelia73
    zelia73, 04.01.2022 22:53
    +8
    украинцы из-за таких убийц-кровопийц---самые бедные в европе
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    kylt_lichnosti, 04.01.2022 22:56
    +6
    мда, сколько еще денег у наших олигархов в тени, подозреваю, что больше, чем на свету
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 04.01.2022 23:42
    +4
    А Зеленский два года назад сказал, что со всеми олигархами будет нещадно бороться. Вот и результат налицо
    Ссылка
    Владислав Рейский
    online
    Владислав Рейский, 04.01.2022 23:26
    +4
    Face Control, 04.01.2022 23:14
    Искренне поздравляю Рината Леонидовича, хозяина этой страны. Великий человек.
    И шо в нем великого то?
    Ссылка
    lenares85
    lenares85, 04.01.2022 23:54
    +2
    Коломойский разбогател Ахметов разбогател , а он с ними точно борется или с народом
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра
    online
    Хоакин Гусман Лоэра, 05.01.2022 00:06
    +1
    Bulba_sumkin, 05.01.2022 00:05
    Оно новый год не отмечало!) Хозяин не разрешил!)
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    Bulba_sumkin, 05.01.2022 00:04
    +1
    ____FunnyCat, 04.01.2022 23:57
    Безработная телка из Гатного, беги и на этот аккаунт жалуйся,
    Очень забавно как две местные доходяги Плекс и Тимофечючка думают, что вылизывание ахметову , как то отобразиться на их жалком существовании
    ——-
    Давайте обиженки скулите, утром зайду проверю
    И да, ты уж определись, откуда я)) Гатное, Васильков, Чабаны или кое-что другое)) И с каких это пор ты ЖК Республика к Гатному относишь?) Ты в своей жизни хоть на 16 квадратов в коммуналке заработал, нищеброд?)) Можешь не отвечать, я помню как ты 100 баксов 2 недели и мамки выпрашивал, чтоб долг вернуть!) Страдай, бедолага!)
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 04.01.2022 23:52
    +1
    Классно Бубочка "борется" с олигархами, особенно с Коломойским.
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 04.01.2022 23:48 (изменен)
    +1
    Face Control, 04.01.2022 23:14
    Искренне поздравляю Рината Леонидовича, хозяина этой страны. Великий человек.
    Личный бот похвалил хозяина "своей" страны и работодателя И так каждый день.
    Вот смехота
    Как твоя страна называется хоть?
    Ссылка
    Владислав Рейский
    online
    Владислав Рейский, 04.01.2022 23:43
    +1
    Face Control, 04.01.2022 23:34
    А кто в Украине более великий по разным факторам?
    Ну эт смотря о каких факторах речь идёт
    Ссылка
    grifon.
    grifon., 04.01.2022 23:22
    +1
    дівоча пам'ять, А на тому тижні не було? не?
    Ссылка
    grifon.
    grifon., 04.01.2022 23:18
    +1
    а що таке? знову забанять і новий акк створишь?
    Ссылка
    grifon.
    grifon., 04.01.2022 23:16
    +1
    господаря країни?? ти зрозуміла що написали? відколи це ми раби?
    Ссылка
    Олійник Володимир
    Олійник Володимир, 04.01.2022 23:15
    +1
    це за наші гроші він такий багатий
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра
    online
    Хоакин Гусман Лоэра, 05.01.2022 00:02 (изменен)
    0
    ____FunnyCat, 04.01.2022 23:57
    Безработная телка из Гатного, беги и на этот аккаунт жалуйся,
    Очень забавно как две местные доходяги Плекс и Тимофечючка думают, что вылизывание ахметову , как то отобразиться на их жалком существовании
    ——-
    Давайте обиженки скулите, утром зайду проверю
    Ты новый год отмечала в Лубнах,в этом туалете который у тебя аватарке ?
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 04.01.2022 23:57
    0
    lenares85, 04.01.2022 23:54
    Коломойский разбогател Ахметов разбогател , а он с ними точно борется или с народом
    И зеленский разбогател , я думаю и Ярославский и Суркис и Порошенко не обеднели .
    Но борьба идет, поверьте
    Завтра Мендель с канала Ахметова всем расскажет.Это ж ее направили кажется просвещать как побороли олигархов?
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    grifon.
    grifon., 04.01.2022 23:32
    0
    спершу ти. думаєшь нормально коли повторюєшь постійно як папуга про Лубни?
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    grifon.
    grifon., 04.01.2022 23:29
    0
    за своїми тараканами слідкуй
    Ссылка
    grifon.
    grifon., 04.01.2022 23:26
    0
    ясно, фейся тільки рахує бани і акки жеки
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    grifon.
    grifon., 04.01.2022 23:26
    0
    сам собою? ну я наче не тисну цинувати на своє смс
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