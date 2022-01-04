Президент Шахтера вошел в топ-200 самых богатых людей планеты

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов вошел в рейтинг 500-та самых богатых людей планеты по версии Bloomberg.



За прошедший 55-летний президент «горняков» поднялся с 322-го на 190-е место, нарастив свое состояние до отметки 11,7 млрд долларов США (+3,74 млрд за год).



В 2013 году капитал Ахметова оценивали в 22.3 млрд долларов. Весной 2020-го было зафиксировано одно из минимальных значений – меньше 4 млрд долларов, после чего начался стремительный прогресс.



В 2019 году Ахметов купил самую дорогую виллу на Лазурном берегу Villa Les Cedres за 220 миллионов долларов.

Лидирует в списке Bloomberg Илон Маск ($304 млрд).