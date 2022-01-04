Президент Шахтера вошел в топ-200 самых богатых людей планеты

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов вошел в рейтинг 500-та самых богатых людей планеты по версии Bloomberg.
За прошедший 55-летний президент «горняков» поднялся с 322-го на 190-е место, нарастив свое состояние до отметки 11,7 млрд долларов США (+3,74 млрд за год).
В 2013 году капитал Ахметова оценивали в 22.3 млрд долларов. Весной 2020-го было зафиксировано одно из минимальных значений – меньше 4 млрд долларов, после чего начался стремительный прогресс.
В 2019 году Ахметов купил самую дорогую виллу на Лазурном берегу Villa Les Cedres за 220 миллионов долларов.
Лидирует в списке Bloomberg Илон Маск ($304 млрд).
Источник — Bloomberg
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Очень забавно как две местные доходяги Плекс и Тимофечючка думают, что вылизывание ахметову , как то отобразиться на их жалком существовании
——-
Давайте обиженки скулите, утром зайду проверю
Вот смехота
Как твоя страна называется хоть?
Очень забавно как две местные доходяги Плекс и Тимофечючка думают, что вылизывание ахметову , как то отобразиться на их жалком существовании
——-
Давайте обиженки скулите, утром зайду проверю
Но борьба идет, поверьте
Завтра Мендель с канала Ахметова всем расскажет.Это ж ее направили кажется просвещать как побороли олигархов?
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