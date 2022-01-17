Отставка Бенитеса, депортация Джоковича, незасчитанный гол Ярмоленко

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 16 января.

1. Отвоевали трофей. Реал – обладатель Суперкубка Испании! «Атлетик» из Бильбао не смог защитить титул, уступив мадридской команде.

2. Вест Хэм проиграл дома Лидсу, гол Ярмоленко головой не засчитали. «Ливерпуль» легко одолел «Брентфорд».

3. ОФИЦИАЛЬНО. Апелляция Джоковича отклонена. Его депортируют из Австралии. Сербский теннисист проиграл финальный суд.

4. ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок и тренер Шахтера возглавил винницкую Ниву. Новым главным тренером команды Второй лиги стал Игорь Леонов.

5. Разошлись миром. Аталанта и Интер сыграли вничью. В центральном матче 22-го тура «Аталанта» и «Интер» сильнейшего не выявили.

6. ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон уволил Рафу Бенитеса. Что будет с Миколенко? Испанский специалист официально отправлен в отставку.

7. Защитник Динамо снова получил травму и надолго выбыл из строя. Владимир Костевич, игравший в аренде за «Рух», получил повреждение мениска.

8. Стало известно, почему Малиновский не попал в заявку на матч с Интером. Украинский полузащитник «Аталанты» сдал позитивный тест на коронавирус.

9. Источник: Коноплянка ищет новый клуб. Украинский вингер «Шахтера» не полетел с «горняками» на сбор в Турцию.

10. Новые таланты: 7 вундеркиндов, за которыми стоит следить на Кубке Африки. Возможно, кому-то из них удастся добраться до уровня Веа, Дрогба, Это’О, Кулибали, Мане или Салаха…