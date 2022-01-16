Новые таланты: 7 вундеркиндов, за которыми стоит следить на Кубке Африки

С 9 января по 6 февраля в Камеруне проходит 33-й розыгрыш Кубка африканских наций, участие в котором принимают 24 национальные сборные. Турнир такого уровня – своеобразная витрина, где футболисту можно проявить себя, а вскоре получить приглашение от какого-то топ-клуба. Поэтому нет сомнений, что большинство игроков с энтузиазмом воспринимают возможность выхода на поле в каждом матче, и будут стремиться выжать из себя максимум.

И если главные звезды турнира хорошо известны футбольному сообществу, то сейчас мы предлагаем выделить молодых талантов, которым, вероятно, суждено обеспечивать результат в будущем.

Топ-11 самых дорогих футболистов Кубка Африки

Итак, 7 вундеркиндов Кубка Африки, к выступлениям которых на турнире стоит присмотреться…

Омар РЕКИК

Возраст: 20 лет

Гражданство: Тунис / Нидерланды

Клуб: Арсенал

Омар Рекик, как и его старший брат Карим, выступает на позиции центрального защитника, а также успел пройти через академии Фейенорда и Манчестер Сити. Но если Карим Рекик в 2014 году оказался заигран за сборную Нидерландов, то вот его младший брат принял приглашение этнической родины – Туниса. Летом минувшего года Омар успел дебютировать за главную команду Карфагенских орлов.

На клубном уровне Омар ныне представляет лондонский Арсенал, который подписал талантливого центрбека год назад из Герты за 600 тысяч евро. С того момента Рекик так и не провел ни единого матча за первую команду канониров, однако за резервистов выступает более-менее регулярно.

Очевидно, что в Тунисе связывают с Рекиком серьезные надежды, из-за чего футболист попал в заявку Карфагенских орлов на Кубок Африки. До турнира шансы Омара на то, чтобы стать определяющим игроком своей команды расценивались откровенно невысоко, но кто знает, как сложится ситуация. Быть может, именно сейчас для Рекика и настает черед проявить себя во всей красе…

Илайш МОРИБА

Возраст: 18 лет

Гражданство: Гвинея / Испания

Клуб: Лейпциг

Getty Images/Global Images Ukraine

Воспитанник легендарной барселонской Ла Масии Илайш Мориба, несмотря на наличие у него испанского гражданства и разговоров о феноменальной перспективности, все-таки решил выступать за сборную Гвинеи, а потому неудивительно, что главный тренер Слонов нации Каба Диавара взял молодого таланта на Кубок Африки.

Пока юный футболист не может рассчитывать на статус ключевого игрока первой сборной, однако его выбор в пользу Гвинеи наверняка объяснялся тем, что за команду этнической родины Илайшу будет гораздо проще выступать с точки зрения конкуренции. Только нужно подождать пару лет, окрепнуть и, как говорится, стать на ноги в своем клубе.

К слову, о клубе. Летом минувшего года Мориба покинул Барселону, которая предпочла принять предложение Лейпцига о продаже хавбека за 16 миллионов евро. Произошло это на фоне отказов Илайша продлевать контракт с блаугранас на условиях, которые ему предлагались, а также финансовых проблем каталонского клуба. Если в будущем Мориба вырастет в «нового Погба» (сравнение неслучайно, ведь помимо одной позиции на поле, у французского легионера Манчестер Юнайтед наличествуют тоже гвинейские корни), то президенту Барселоны Жоану Лапорте только и останется, что кусать локти…

Камалдин СУЛЕЙМАНА

Возраст: 19 лет

Гражданство: Гана

Клуб: Ренн

Летом минувшего года за талантливым форвардом датского Норшелланна Камалдином Сулейманой выстроилась огромная очередь из претендентов. Поговаривают, что активно пытались договориться о трансфере вундеркинда Аякс и Манчестер Юнайтед, но в итоге убедительнее и расторопнее всех оказался французский Ренн, который заплатил за сделку 15 миллионов евро.

С тех пор Сулеймана забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи в 18 матчах французской Лиги 1, но в национальной сборной Ганы Камалдин дебютировал еще в октябре 2020 года. В настоящий момент на его счету 7 поединков, но голов за Черных звезд талантливый форвард пока не забивал.

Кубок Африки-2021 (турнир планировалось провести в минувшем году, но в итоге последовал перенос на нынешний с сохранением названия, как было с Евро-2020) станет для Сулейманы первым серьезным международным соревнованием, на котором у него будет прекрасный шанс заявить о себе, и вскоре, возможно, сменить Ренн на более топовый европейский клуб, хотя уже сейчас его трансфер потянут отнюдь не многие, ведь оценочная стоимость форварда составляет 20 миллионов евро.

Абдул ТАПСОБА

Возраст: 20 лет

Гражданство: Буркина-Фасо

Клуб: Стандард

Родившийся в Буркина-Фасо Абдул Тапсоба начинал играть в футбол в Африке, но впоследствии сумел заслужить приглашение от бельгийского Стандарда, с которым летом 2020 года подписал двухлетнее трудовое соглашение. В минувшем сезоне юный форвард преимущественно использовался в ротации, крайне редко выходя на поле в основном составе, поэтому в 23 матчах не забил ни одного мяча (справедливости ради, речь всего-навсего о 760 минутах игрового времени в сумме).

Тем не менее, в Буркина-Фасо предпочли не упускать из виду потенциальную звезду африканского футбола, и в марте минувшего года заиграли его за национальную команду. Там Тапсоба дебютировал прекрасно, и к настоящему моменту на его счету уже 4 забитых мяча в 6 поединках. Во многом это позволяет буркинийцам более-менее спокойно относится к серьезной травме, которую получил форвард Шахтера Лассина Траоре, пропускающий нынешний розыгрыш Кубка Африки.

Для Тапсобы проявить себя на континентальном турнире будет еще более важно, учитывая, что контракт со Стандардом у форварда истекает в июне. Чтобы получить более выгодную сделку в Льеже, либо же поехать в другой клуб, Абдулу обязательно нужно показать свои лучшие качества на Кубка Африки, а потому следить за ним стоит обязательно, ведь когда еще иметь такую мотивацию, как не в 20 лет и при статусе игрока основы национальной команды.

Саиду СОВ

Возраст: 19 лет

Гражданство: Гвинея / Франция

Клуб: Сент-Этьен

Еще один талантливый центральный защитник, который профессиональную карьеру начинал в Европе, однако в юном возрасте был заигран за африканскую сборную. Саиду Сов является воспитанником академии Сент-Этьена, в рядах которого ныне имеет регулярную игровую практику. Неудивительно, что руководство Гвинейской футбольной федерации обратило внимание на Сова, и в итоге тот еще в октябре 2020 года, когда ему было 18 с небольшим, дебютировал за Слонов нации.

С учетом статуса в своем клубе, в сборной Гвинеи Сов также претендует на регулярное место в основе. Это значит, что у него будут прекрасные шансы показать себя купцам из других клубов, ведь оставаться в Сент-Этьене и на следующий сезон Саиду вряд ли имеет смысл – Зеленые ныне крайне неудачно играют в Лиге 1, и вполне могут вылететь из элитарного дивизиона французского футбола.

Что правда, в стартовом матче Кубка Африки, несмотря на победу Гвинеи над Малави со счетом 1:0, Сов не впечатлил. Он выиграл лишь 6 единоборств из 16 (38%), а также не осуществил ни единого перехвата при 5 отборах мяча и одном выигранном верховом единоборстве из трех. Есть к чему стремится, хотя и оценочная трансферная стоимость защитника ныне вполне соответствующая – 4 миллиона евро.

Ганнибал МЕЙБРИ

Возраст: 18 лет

Гражданство: Тунис / Франция

Клуб: Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

Нынешнему Манчестер Юнайтед если и остается, чем гордиться, так это своей молодежной академией. Вслед за Гринвудом и Рашфордом в основу Красных дьяволов через год-два должен постучаться 18-летний хавбек Ганнибал Мейбри, которого манкунианцы выкупили у Монако еще летом 2019 года за 10 миллионов евро.

Мейбри родился и вырос во Франции, за юношеские команды которой успел провести более десятка матчей, однако в минувшем году получил приглашение защищать цвета национальной сборной Туниса, на которое ответил согласием. Ныне на счету Ганнибала уже 9 матчей за Карфагенских орлов, при том, что ему самому всего-навсего 18 лет. Мейбри выделяет неплохой дриблинг и умение выходить победителем из ситуаций один-в-один, за что его очень ценят в молодежной команде Манчестер Юнайтед, и чем он может быть очень полезным Тунису.

К слову, на счету Мейбри уже один матч за первую команду Манчестер Юнайтед. В мае минувшего года тогдашний наставник Красных дьяволов Уле-Гуннар Сульшер позволил Ганнибалу дебютировать в АПЛ, выпустив на замену на 82-й минуте в матче против Вулверхэмптона.

Мохаммед КУДУС

Возраст: 21 год

Гражданство: Гана

Клуб: Аякс

Этот полузащитник родился в Гане, где и начинал играть в футбол, прежде чем податься в Норшелланн. В Дании африканку потребовалось всего два года, чтобы привлечь внимание скаутов более топовых клубов, и в итоге в июле 2020-го Аякс отдал за трансфер Мохаммеда 9 миллионов евро.

Примечательно, что после переезда в Амстердам Кудус практически сразу же получил место в основе, но затем получил серьезную травму колена, которая надолго вывела его из строя. После того Мохаммед все чаще остается в запасе Аякса, но на перспективах в национальной сборной, где Кудус дебютировал еще в ноябре 2019 года, подобный факт никак не сказывается.

Правда, Кудус не смог помочь Гане на старте турнира против Марокко (0:1), так как снова испытывал проблемы со здоровьем – на этот раз залечивал повреждение ребра. В ближайшее время, как сообщают африканские СМИ, Мохаммед должен вернуться в тренировочный лагерь Черных звезд, чтобы помочь тем удачно выступить в Камеруне и, возможно, даже поднять над головой трофей, который сборная Ганы завоевывала четырежды в истории, но в последний раз – в уже далеком 1982 году…

Текст: meta.ua/sport/