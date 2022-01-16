ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок и тренер Шахтера возглавил винницкую Ниву

Новым главным тренером команды Второй лиги стал Игорь Леонов

  • 16.01.2022 19:05
  • 3981 просмотр
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок и тренер Шахтера возглавил винницкую Ниву
© ФК Нива Винница. Игорь Леонов

Новым главным тренером винницкой Нивы, команды Второй лиги, стал Игорь Леонов. Специалист с опытом работы в Премьер-лиге 15 января подписал контракт с клубом.

Болельщики со стажем хорошо знают Игоря Леонова как экс-игрока донецкого «Шахтера». Он провел за «горняков» 249 матчей. Также Игорь Леонов защищал цвета клубов Австрии, Украины и России.

После завершения карьеры игрок начал тренерскую работу. Сначала искал таланты для клуба «Шахтер». После трех лет работы стал тренером в футбольной академии горняков, а также тренировал команду Шахтер-3 во Второй лиге. В декабре 2010 года Игорь Леонов был приглашен в тренерский штаб мариупольского «Ильичевца», а позже исполнял обязанности главного тренера этого клуба. В дальнейшем работал главным тренером клубов УПЛ «Арсенал» Киев и «Минай», который покинул в конце прошлого года.

Спортивный директор ФК «Нива» Алексей Свирида сказал: «Игорь Леонов – опытный тренер, работавший в структуре Шахтера, а также в клубах УПЛ. Для нашего клуба это важное усиление. Надеемся, что под руководством нового наставника «Нива» сможет добиться весомых результатов».

В ноябре руководство «Нивы» отправило в отставку Владимира Цыткина, и исполняющим обязанности главного тренера команды работал Валентин Вишталюк.

Источник — ФК Нива Вц

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 16.01.2022 19:34
    +1
    Удачи.
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    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 16.01.2022 20:03
    0
    Face Control, 16.01.2022 19:34
    Удачи.
    Я теж бажаю удачі Ниві, бо при такому тренері вона знадобиться.
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    vittroy
    vittroy, 16.01.2022 19:53
    -2
    Напишіть колишнього тренера Миная, так швидше згадаємо супер тренера😂😂😂
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