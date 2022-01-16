ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок и тренер Шахтера возглавил винницкую Ниву

Новым главным тренером винницкой Нивы, команды Второй лиги, стал Игорь Леонов. Специалист с опытом работы в Премьер-лиге 15 января подписал контракт с клубом.

Болельщики со стажем хорошо знают Игоря Леонова как экс-игрока донецкого «Шахтера». Он провел за «горняков» 249 матчей. Также Игорь Леонов защищал цвета клубов Австрии, Украины и России.

После завершения карьеры игрок начал тренерскую работу. Сначала искал таланты для клуба «Шахтер». После трех лет работы стал тренером в футбольной академии горняков, а также тренировал команду Шахтер-3 во Второй лиге. В декабре 2010 года Игорь Леонов был приглашен в тренерский штаб мариупольского «Ильичевца», а позже исполнял обязанности главного тренера этого клуба. В дальнейшем работал главным тренером клубов УПЛ «Арсенал» Киев и «Минай», который покинул в конце прошлого года.

Спортивный директор ФК «Нива» Алексей Свирида сказал: «Игорь Леонов – опытный тренер, работавший в структуре Шахтера, а также в клубах УПЛ. Для нашего клуба это важное усиление. Надеемся, что под руководством нового наставника «Нива» сможет добиться весомых результатов».

В ноябре руководство «Нивы» отправило в отставку Владимира Цыткина, и исполняющим обязанности главного тренера команды работал Валентин Вишталюк.