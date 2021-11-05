Семь матчей без побед. Клуб Второй лиги распрощался с главным тренером

Владимир Цыткин возглавлял винницкую «Ниву» с января 2021 года

  • 05.11.2021 21:10
  • 2524 просмотра
  • 2 комментария
Семь матчей без побед. Клуб Второй лиги распрощался с главным тренером
© ФК Нива Винница. Владимир Цыткин

55-летний специалист Владимир Цыткин официально покинул пост главного тренера винницкой «Нивы». Он возглавлял команду с января 2021 года.

Бывший вратарь винницкой «Нивы» проработал в клубе почти год. Команда под его руководством прошла разные этапы, в том числе и довольно успешные отрезки. Однако сказалась серия из 7 матчей без побед: «Нива» и Владимир Цыткин прекратили сотрудничество по согласию сторон.

Владимир Цыткин прокомментировал это событие довольно лаконично: «Команде сейчас нужны перемены. Поэтому я принял решение уйти с поста главного тренера».

Клуб поблагодарил Владимира Цыткина за его работу, за неотъемлемый вклад в развитие клуба и пожелал успехов в дальнейшей карьере. Винницкая «Нива» занимает 8-е место в группе А Второй лиги, набрав 18 очков.

Источник — ФК Нива Вц

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    belerilf1
    belerilf1, 05.11.2021 21:20
    +1
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    limb0101
    limb0101, 05.11.2021 21:16
    +1
    Ну якщо після Лондону та Барселони ше й з Вінниці Василю не буде дзвіночка, одна дорога - в експерти.
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