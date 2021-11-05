По согласию сторон. Козьбан и Борячук официально покинули винницкую Ниву

Форвард Дмитрий Козьбан и защитник Александр Борячук официально покинули винницкую «Ниву». Стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию.

32-летний Дмитрий Козьбан, который стал игроком «Нивы» в августе 2021 года, сделал 1 ассист в 9 матчах во всех турнирах.

30-летний Александр Борячук в текущем сезоне сыграл 7 матчей винницкой команды и отметился двумя результативными передачами.

Винницкая «Нива» занимает 8-е место в группе А Второй лиги, набрав 18 очков.