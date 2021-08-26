Украинский форвард Козьбан стал игроком винницкой Нивы

32-летний украинский нападающий Дмитрий Козьбан продолжит карьеру в винницкой «Ниве», которая выступает во Второй лиге Украины.

Предыдущим клубом Козьбана была молдавская «Сперанца». Летом Дмитрий вернулся в Украину и поддерживал форму в расположении винницкого клуба, с которым в итоге подписал контракт.

Козьбан уже играл за винницкую «Ниву» с 2009 по 2011 годы. За эту команду он провел 68 матчей и забил 12 мячей. Также Козьбан в Украине выступал за «Интер» (Боярка), «Львов», «Княжу» (Счастливое), «Авангард» (Краматорск), «Волынь» (Луцк), «Верес» (Ровно), «Кремень» (Кременчуг), «Агробизнес» (Волочиск), а также за польский «Мотор» (Люблин) и молдавскую «Сперанцу».

«Нива» Винница с 7 очками занимает пятое месте в группе А Второй лиги Украины.