Реал Мадрид
2 : 0
Атлетик
16.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Отвоевали трофей. Реал – обладатель Суперкубка Испании!

«Атлетик» из Бильбао не смог защитить титул, уступив мадридской команде

  • 16.01.2022 22:26
  • 1379 просмотров
  • 2 комментария
Отвоевали трофей. Реал – обладатель Суперкубка Испании!
© Твиттер Атлетика

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Суперкубок Испании 2022. Финал.

«Реал» – «Атлетик» – 2:0.

 Модрич, 38, Бензема, 52 (пен).

На 89 минуте Рауль Гарсия («Атлетик») не забил пенальти (вратарь).

 Д. Гарсия, 78, Й. Альварес, 90.

 Милитао, 86 (игра рукой).

«Реал»: Куртуа - Васкес (Начо, 90+1), Милитао, Алаба, Ф. Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Родриго (Вальверде, 64), Бензема, Винисиус (Марсело, 86).

«Атлетик»: Симон - де Маркос, Й. Альварес, И. Мартинес, Баленсиага (Берчиче, 58) - Беренгер (Н. Уильямс, 46), Д. Гарсия, Саррага (Весга, 58), Муниаин (Серрано, 81) - Сансет (Р. Гарсия, 58), И. Уильямс.

Арбитр: Сесар Сото Градо.

Стадион имени Короля Фахда (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).

РЕАЛ - АТЛЕТИК. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Сергей Рипьюк, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    StringerBell
    online
    StringerBell, 16.01.2022 22:30
    +1
    Хорошая игра, с первым трофеем в сезоне
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    Всеволод Фомичев
    Всеволод Фомичев, 16.01.2022 23:14
    0
    Всех, кто за Реал - с Победой и кубком.
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