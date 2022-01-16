Отвоевали трофей. Реал – обладатель Суперкубка Испании!

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Суперкубок Испании 2022. Финал.
«Реал» – «Атлетик» – 2:0.
Модрич, 38, Бензема, 52 (пен).
На 89 минуте Рауль Гарсия («Атлетик») не забил пенальти (вратарь).
Д. Гарсия, 78, Й. Альварес, 90.
Милитао, 86 (игра рукой).
«Реал»: Куртуа - Васкес (Начо, 90+1), Милитао, Алаба, Ф. Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Родриго (Вальверде, 64), Бензема, Винисиус (Марсело, 86).
«Атлетик»: Симон - де Маркос, Й. Альварес, И. Мартинес, Баленсиага (Берчиче, 58) - Беренгер (Н. Уильямс, 46), Д. Гарсия, Саррага (Весга, 58), Муниаин (Серрано, 81) - Сансет (Р. Гарсия, 58), И. Уильямс.
Арбитр: Сесар Сото Градо.
Стадион имени Короля Фахда (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).
Сергей Рипьюк, Sport.ua
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