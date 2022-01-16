Сегодня, 16 января, состоится финальный поединок Суперкубка Испании, в котором мадридский «Реал» сыграет против «Атлетика» из Бильбао. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

Реал Мадрид

В последнее время команда Карло Анчелотти выступает очень успешно. После 21 тура «Реал» является единоличным лидером Примеры, имея солидный гандикап над преследователями, а также вышел в 1/8 финалов Лиги чемпионов и национального Кубка. К последнему успеху имеет отношение украинский вратарь Андрей Лунин, который вместе со «сливочными» взял реванш у «Алькояно» за поражение годичной давности.

В полуфинале Суперкубка «Реал» в дополнительное время вырвал победу у каталонской «Барселоны» (3:2), которая переживает непростые времена, но каталонцев тот матч мотивировал не меньше. Так что после победы в принципиальном Эль-Класико подопечные Анчелотти намереваются выиграть трофей.

Атлетик

«Баски» по итогам прошлого сезона четвертый год подряд не сумели пробиться в еврокубки. Команда из Бильбао заняла 10 место в турнирной таблице, набрав 46 очков и отстав от седьмой строчки на 12 баллов. Могла скрасить неудачу в чемпионате победа в Кубке, причем у «Атлетика» было сразу два шанса выиграть трофей.

Дело в том, что весной 2020 года были сыграны финальные матчи Кубка Короля сезонов 2019/20 и 2020/21. И «Атлетик» потерпел в них два поражения: сначала «красно-белые» уступили «Сосьедаду» (0:1), а затем оказались слабее «Барселоны» (0:4).

Тем не менее, победа над действующим чемпионом Испании, мадридским «Атлетико» (2:1), в полуфинале Суперкубка внушает оптимизм в сердца «басков». Они – аутсайдеры, но попытаются сотворить сенсацию.

Ориентировочные составы

«Реал Мадрид»: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Модрич, Каземиро, Кроос, Винисиус, Бензема, Асенсио.

«Атлетик»: Симон – Де Маркос, Альварес, Мартинес, Баленсиага, Беренгер, Венседор, Гарсия, Муниаин, Сансет, Уильямс.

16 января, воскресенье