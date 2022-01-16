16 января в финале Суперкубка Испании «Реал» победил клуб «Атлетик» Бильбао. Турнир четырех команд прошел в Саудовской Аравии.
Реал – Атлетик – 2:0. Финал Суперкубка Испании. Видео голов и обзор матча
Голы: Модрич, 38, Бензема, 52 (пен).
ГОЛ! 1:0. Модрич, 38 мин.
ГОЛ! 2:0. Бензема, 52 мин (пен).
События матча
|88'
|Эдер Милитао (Реал Мадрид) получает красную карточку.
|52'
|ГОЛ ! С пенальти забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Лука Модрич (Реал Мадрид).
Источник — Sport.ua
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