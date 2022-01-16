Реал Мадрид
2 : 0
Атлетик
16.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Реал – Атлетик – 2:0. Финал Суперкубка Испании. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор решающего матча за испанский трофей в Саудовской Аравии

  • 16.01.2022 23:59
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Реал – Атлетик – 2:0. Финал Суперкубка Испании. Видео голов и обзор матча
© ФК Реал Мадрид

16 января в финале Суперкубка Испании «Реал» победил клуб «Атлетик» Бильбао. Турнир четырех команд прошел в Саудовской Аравии.

Реал – Атлетик – 2:0. Финал Суперкубка Испании. Видео голов и обзор матча

Голы: Модрич, 38, Бензема, 52 (пен).

ГОЛ! 1:0. Модрич, 38 мин.

ГОЛ! 2:0. Бензема, 52 мин (пен).

События матча
88' Эдер Милитао (Реал Мадрид) получает красную карточку.
52' ГОЛ ! С пенальти забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
38' ГОЛ ! Мяч забил Лука Модрич (Реал Мадрид).

Источник — Sport.ua

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