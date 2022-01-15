В воскресенье, 16 января, состоится поединок за Суперкубок Испании, в котором будут играть мадридский «Реал» и «Атлетик» из Бильбао. Игра пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на поле стадиона имени Короля Фахда, начало – в 20:30.

Ни «Реал», ни «Атлетик» не выиграли в прошлом сезоне национальные чемпионат или кубок, однако новый формат Суперкубка Испании (введенный в сезоне 2019/2020) позволил им обоим претендовать на трофей. В полуфиналах «сливочные» победили «Барселону» (3:2 в дополнительное время), а «баски» – «Атлетико» (2:1). Стоит также отметить, что клуб из Бильбао является действующим обладателем Суперкубка, поэтому «Реалу», который считается номинальным фаворитом, легко точно не будет.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Реал» – «Атлетик».