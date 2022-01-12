Барселона
2 : 3
Реал Мадрид
12.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Эль-Класико во всей красе. Реал в Суперкубке вырвал победу у Барселоны

«Реал» и «Барселона» устроили голевую перестрелку в полуфинале Суперкубка Испании

  • 12.01.2022 23:34
  • 1622 просмотра
  • 8 комментариев
Эль-Класико во всей красе. Реал в Суперкубке вырвал победу у Барселоны
© Twitter/ FC Barcelona

В среду, 12-го января, состоялся полуфинальный поединок Суперкубка Испании, в котором встретчались «Барселона» и мадридский «Реал». Второе в сезоне Эль-Класико принимал Международный стадион имени Короля Фахда в аравийском Эр-Рияде. В нынешнем сезоне «Барселона» и «Реал» уже встречались. Напомним, в конце октября в рамках Примеры мадридцы добыли выездную победу над соперником со счетом 2:1, потому «Барселона» имела хороший шанс поквитаться со «сливочными» уже в полуфинале на Суперкубок.

Команды начали поединок бодро, скорости были высокие, однако реально опасных моментов у обеих ворот болельщики до середины тайма не наблюдали. «Барселона» на удивление больше владела мячом, однако «Реал» играя вторым номером выдавал неплохие контратаки. В одной из них на 19-й минуте матча мог отметиться Ансесио, но ему после классной передачи от Винисиуса чуть не хватило точности – мяч после его удара прошел над перекладиной. 

Впрочем, уже через 6 минут очередная контратака мадридцев таки принесла свои плоды, и помог в этом «Реалу» Бускетс, который долго думал, что делать с мячом. В итоге его сзади подкараулил Бензема и забрал мяч, после транзитом через Модрича Карим выдал точный пас на ход Винисиусу, Жуниор ворвался в штрафную и точно пробил под перекладину ворот Тер Штегена.

Пропущенный гол заставил «блаугранас» действовать в атаке острее. Так, на 30-й и 32-й минуте мог забивать Люк Де Йонг, но в обеих случаях после его ударов надежно сыграл Куртуа. «Барселона» продолжала оказывать давление и таки смогла сравнять счет под завесу первого тайма. Если в случае с голом «Реала» грубо ошибся Бускетс, то «Барсе» помог забить Милитао: Дембеле сделал прострел с левого фланга в штрафную, мяч попал к Милитао, защитник попытался вынести его подальше от ворот но попал в ногу Люка Де Йонга, который переправил сферу в сетку, в итоге довольно курьезный гол в раздевалку получили подопечные Анчелотти.

На кураже «Барселона» начала вторую половину встречи: уже на старте тайма могли забивать вышедший на замену Педри и все тот же Люк Де Йонг. С ударом первого справился Куртуа, а вот после выстрела от Де Йонга за «Реал» заступилась штанга. На 54-й минуте неплохо из-за пределов штрафной слету пробивал Демебеле – мяч после его удара в полете зацепил газон и прошел рядом со штангой. Лишь ближе к середине второго тайма «Реал» остудил пыл соперника и снова пошел в атаку. На 69-й минуте матча штанга уже сыграла на руку «Барсе», приняв на себе мощный удар с разворота от Бензема.

Впрочем, француз уже через каких-то три минуты второй раз за матч вывел свою команду вперед. Менди выдал передачу на Карима, но его первый удар потащил в красивом сейве Тер Штеген, мяч попал на правый край штрафной, где им завладел Карвахаль, Дани сделал прострел вдоль ворот, мяч в полете зацепил ногу Тер Штегена и снова попал к Бензема, который со второй попытки таки вогнал его в сетку ворот.

Чуть больше 10 минут понадобилось «Барселоне», чтобы второй раз за матч сравнять счет и сделал это вышедший на замену Фати, который фактически затылком после прострела от Альбы переправил мяч в сетку ворот Куртуа. Могла «Барса» и вовсе вырвать победу за 4 минуты до конца основного времени, однако Дембеле не смог реализовать выход один на один, проиграв дуэль Куртуа. В итоге основное время матча завершилось вничью и команд ожидали два экстра-тайма по 15 минут.

При равной игре в первой 15-минутке сильнее все же оказались «сливочные», и снова забили в результате успешной контратаки: Родриго продерся правым краем штрафной и сделал прострел в центр, там мимо мяча пробежал Винисиус и сфера попала под удар вышедшему на замену Вальверде, который точно пробил в противоход Тер Штегену. 
После гола «Барселона» голову не опустила и побежала отыгрывать этот мяч. Команда была близка отыграться и в третий раз, но это не дал сделать Куртуа, который сначала потащил выстрел Бускетса, а потом справился с добиванием от Дембеле. 

Во второй 15-минутке «Барса» уж очень большими силами пошла вперед, но по-настоящему опасных моментов уже не сотворила, в свою очередь могла команда Хави пропустить и четвертый гол, однако Родриго при выходе два в одного чудом не смог попасть в пустые ворота после передачи с левого края штрафной от Бензема. В результате матч завершился победой «Реала» со счетом 3:2 и выходом мадридской команды в финал. Напомним, Суперкубок Испании проходит в формате «финала четырех». Днем позже в другом полуфинале встретятся «Атлетико» и «Атлетик». Финал запланирован на 16 января.

Суперкубок Испании. Полуфинал.

«Барселона» – «Реал» – 2:3

 Люк Де Йонг (42), Фати (84) – Винисиус (25), Бензема (72), Вальверде (98)

Ферран (23), Алвес (51) – Каземиро (75)

«Барселона»: Тер Штеген, Алвес (Гонсалес, 79), Пике, Араухо, Альба, Френки Де Йонг (Педри, 46), Бускетс, Гави (Депай, 79), Дембеле, Люк Де Йонг (Фати, 66), Ферран (Абдессамад, 46, Ютгла, 110)

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 91), Милитао, Начо, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич (Вальверде, 82), Асенсио (Родриго, 68), Бензема, Винисиус (Каваминга, 110)

Арбитр: Мунуэра Хосе (Хаен, Андалусия)

Стадион: Международный стадион имени Короля Фахда (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)

БАРСЕЛОНА – РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Суперкубок Испании. Полуфинал.

«Барселона» – «Реал» – 2:3

 Люк Де Йонг (42), Фати (84) – Винисиус (25), Бензема (72), Вальверде (98)

Ферран (23), Алвес (51) – Каземиро (75)

«Барселона»: Тер Штеген, Алвес (Гонсалес, 79), Пике, Араухо, Альба, Френки Де Йонг (Педри, 46), Бускетс, Гави (Депай, 79), Дембеле, Люк Де Йонг (Фати, 66), Ферран (Абдессамад, 46, Ютгла, 110)

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 91), Милитао, Начо, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич (Вальверде, 82), Асенсио (Родриго, 68), Бензема, Винисиус (Каваминга, 110)

Арбитр: Мунуэра Хосе (Хаен, Андалусия)

Стадион: Международный стадион имени Короля Фахда (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)

БАРСЕЛОНА – РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Scofield_Lincoln
    Scofield_Lincoln, 12.01.2022 23:36
    +4
    Выдали зрелище! Красавцы, крутой матч!
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 12.01.2022 23:37
    +3
    Отличный матч.
    Ссылка
    ANATOLY26656
    ANATOLY26656, 12.01.2022 23:39
    +2
    Достойно, достойно. Видно прогресс Барсы с Хави.
    Ссылка
    _NATSGUL_
    online
    _NATSGUL_, 12.01.2022 23:43
    +1
    Барса была не хуже чем Реал, чем приятно удивила!
    Ссылка
    Maxcrimea10
    Maxcrimea10, 13.01.2022 00:03
    0
    Барсе защиту наладить, лазарет освободить и сумбур в атаке решить, а вообще неплохо! Бенз праймовый временами был сегодня)
    Ссылка
    locator-x
    locator-x, 12.01.2022 23:46
    0
    Реал сильніший, звісно. Молода Барса показала, що змогла. Бензема король, шкода, що ЗМ поки що для інших.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 12.01.2022 23:45
    0
    Отличный день футбола. Хави нужно время. Реал с победой
    Ссылка
    VollerStar
    online
    VollerStar, 12.01.2022 23:43
    0
    Ще б навчились не падати і симулювати в кожному епізоді.)
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