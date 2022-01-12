Барселона
2 : 3
Реал Мадрид
12.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Барселона – Реал – 2:3. Эль-Класико в Суперкубке. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор полуфинального матча Суперкубка Испании

  • 12.01.2022 23:59
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Барселона – Реал – 2:3. Эль-Класико в Суперкубке. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 12 января, в 21:00 в полуфинале Суперкубка Испании «Барселона» проиграла «Реалу» (2:3 д.в). Турнир четырех команд проходит в Саудовской Аравии.

Барселона – Реал – 2:3. Эль Классико в Суперкубке. Видео голов и обзор игры

Голы: Винисиус Жуниор, 25 (0:1). де Йонг, 41 (1:1). Бензема, 72 (1:2). Фати, 83 (2:2). Вальверде, 98 (2:3).

ГОЛ! 0:1. Винисиус Жуниор, 25 мин

ГОЛ! 1:1. де Йонг, 41 мин.

ГОЛ! 1:2. Бензема, 72 мин.

ГОЛ! 2:2. Фати, 83 мин.

ГОЛ! 2:3. Вальверде, 98 мин.

События матча
98' ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
84' ГОЛ ! Мяч забил Ансумане Фати (Барселона).
72' ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
42' ГОЛ ! Мяч забил Люк де Йонг (Барселона).
25' ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).

Источник — Sport.ua

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