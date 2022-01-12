В среду, 12 января, в 21:00 в полуфинале Суперкубка Испании «Барселона» проиграла «Реалу» (2:3 д.в). Турнир четырех команд проходит в Саудовской Аравии.
Барселона – Реал – 2:3. Эль Классико в Суперкубке. Видео голов и обзор игры
Голы: Винисиус Жуниор, 25 (0:1). де Йонг, 41 (1:1). Бензема, 72 (1:2). Фати, 83 (2:2). Вальверде, 98 (2:3).
ГОЛ! 0:1. Винисиус Жуниор, 25 мин
ГОЛ! 1:1. де Йонг, 41 мин.
ГОЛ! 1:2. Бензема, 72 мин.
ГОЛ! 2:2. Фати, 83 мин.
ГОЛ! 2:3. Вальверде, 98 мин.
События матча
|98'
|ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Ансумане Фати (Барселона).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Люк де Йонг (Барселона).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
Источник — Sport.ua
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