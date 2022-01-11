Барселона
0 : 0
Реал Мадрид
12.01.2022 21:00   ТВ-трансляция: 

Барселона – Реал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией полуфинального поединка Суперкубка Испании

  • 11.01.2022 17:27
  • 201 просмотр
  • 0 комментариев
Барселона – Реал. Текстовая трансляция матча
© realmadrid.com

В среду, 12-го января, состоится полуфинальный поединок Суперкубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». Второе в сезоне Эль-Класико примет Международный стадион имени Короля Фахда в аравийском Эр-Рияде. Начало встречи запланировано на 21:00 по киевскому времени.

Напомним, Суперкубок Испании пройдет в формате «финала четырех». Днем позже в другом полуфинале встретятся «Атлетико» и «Атлетик». Финал запланирован на 16 января. В нынешнем сезоне «Барселона» и «Реал» уже встречались. Напомним, в конце октября в рамках Примеры мадридцы добыли выездную победу над соперником со счетом 2:1.

История Эль Класико насчитывает уже 280 матчей. На данный момент ситуация следующая: 115 побед у «Барселоны», 103 – у «Реала», 62 ничьи.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» - «Реал».

Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности