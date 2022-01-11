В среду, 12-го января, состоится полуфинальный поединок Суперкубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». Второе в сезоне Эль-Класико примет Международный стадион имени Короля Фахда в аравийском Эр-Рияде. Начало встречи запланировано на 21:00 по киевскому времени.

Напомним, Суперкубок Испании пройдет в формате «финала четырех». Днем позже в другом полуфинале встретятся «Атлетико» и «Атлетик». Финал запланирован на 16 января. В нынешнем сезоне «Барселона» и «Реал» уже встречались. Напомним, в конце октября в рамках Примеры мадридцы добыли выездную победу над соперником со счетом 2:1.

История Эль Класико насчитывает уже 280 матчей. На данный момент ситуация следующая: 115 побед у «Барселоны», 103 – у «Реала», 62 ничьи.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» - «Реал».