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Реал Мадрид
12.01.2022 21:00   ТВ-трансляция: 

Барселона - Реал. Прогноз и анонс на матч Суперкубка Испании

«Эль Класико» в полуфинале Суперкубка Испании

  • 11.01.2022 14:50
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Барселона - Реал. Прогноз и анонс на матч Суперкубка Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во второй раз в истории обладатель Суперкубка Испании будет определяться в Саудовской Аравии. В расширенном формате с полуфиналами и финалом титул разыграют «Реал», «Барселона», «Атлетико» Мадрид и «Атлетик» Бильбао. При чем, уже в полуфинале состоится «Эль Класико» - «Реал» против «Барселоны».

«Барселона»

Нынешний сезон для «Барселоны» получается самым сложным в новейшей истории клуба. Каталонцы пережили смену главного тренера, не сумели пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, а в Ла Лиге идут только шестыми. 2022 год каталонцы также начали не лучшим образом. Обыграли «Мальорку» в Ла Лиге и «Линарес» в Кубке Испании, а затем на последних минутах упустили победу над «Гранадой» в чемпионате.

До зоны Лиги чемпионов дотянуться еще вполне можно, даже до бронзовых медалей, но о борьбе за чемпионство даже мечтать не приходится – отставание от «Реала» составляет 17 очков. Конечно, не стоит забывать о Лиге Европы, но предстоящий Суперкубок Испании может стать для «Барселоны» единственным шансом на трофей в нынешнем сезоне.

Кадровых проблем накануне матча у «Барселоны» хватает. Хави не сможет рассчитывать на травмированных Эрика Гарсию, Френки Де Йонга, Серхи Роберто и Мартина Брэйтуэйта.

«Реал»

Для «Реала» нынешний сезон складывается очень удачно. «Барселона» и «Атлетико» Мадрид, по сути, самоустранились из борьбы за чемпионство – из конкурентов осталась только «Севилья». В Лиге чемпионов команда Карло Анчелотти вышла в плей-офф с первого места.

Начало нынешнего календарного года для «Реала» было шокирующим – поражение от «Хетафе» в Ла Лиге. Затем были победы над «Алькояно» в Кубке Испании при активном участии Андрея Лунина, и разгром «Валенсии» 4:1 в чемпионате.

Кадровые потери у «Реала» перед матчем с «Барселоной» также есть, но они менее ощутимые, чем у каталонцев. Травмированы Гарет Бэйл, Мариано Диас и Дани Карвахаль, а у Луки Йовича коронавирус.

История встреч

До этого «Реал» и «Барселона» встречались между собой во всех турнирах 230 раз. Преимущество на стороне «Реала» - 94 победы против 88. Еще 48 матчей завершились вничью. Разница голов также в пользу «Реала» - 374 – 363.

Прогноз на противостояние

«Реал» подходит к матчу с «Барселоной» в статусе явного фаворита. И это тот случай, когда придумывать велосипед нет смысла. Наша ставка – победа «Реала», коэффициент 1,9.

12 января, среда

«Барселона» – «Реал»
Рияд. Стадион им. Короля Фахда. 21:00
ТВ-трансляция на MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:3
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Источник — Sport.ua

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