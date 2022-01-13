Барселона
2 : 3
Реал Мадрид
12.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

ХАВИ: «Барселона превосходила Реал во многих моментах»

Наставник каталонского клуба прокомментировал поражение от мадридской команды (2:3)

  • 13.01.2022 01:50
  • 158 просмотров
  • 1 комментарий
ХАВИ: «Барселона превосходила Реал во многих моментах»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от мадридского «Реала» (2:3) в поединке полуфинала Суперкубка Испании.

«Мне ясно, что сегодня был день, когда мы ответственно работали с мячом. Сегодня день, когда мы подняли своей боевой дух, несмотря на поражение. Мы отыграли все 90 минут и превосходили «Реал» во многих моментах. Но, к сожалению, мы проиграли.

У нас было несколько моментов, чтобы сделать счет 3:3. Они также могли сделать счет 4:2. Мы можем гордиться своей игрой.

Мы доминировали на многих фазах матча. Из-за наших ошибок мы не смогли эффективно останавливать контратаки, о которых мы говорили. Они воспользовались нашими ошибками. Но мы гордимся своей игрой и тем, что мы превосходили соперника. Нам не всегда хватает терпения и ответственности. Прошло два месяца, но мы на правильном пути», — отметил Хави после матча.

Источник — Marca

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Энди Мир
    Энди Мир, 13.01.2022 03:06
    0
    Это тебе не Катар. Шейхам будешь эти сказки рассказывать.
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