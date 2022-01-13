Бильбао в финале. Проигрывая, Атлетик в концовке вырвал победу у Атлетико

13 января в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся полуфинал Суперкубка Испании, в котором играли «Атлетико» Мадрид и «Атлетик» Бильбао (1:2).

Проигрывая 0:1, «Атлетик» Бильбао в концовке вырвал победу у соперника (2:1). У победителей отличились Йерай Альварес и Нико Уильямс. Для «матрасников» автогол провел Унаи Симон, также был удален Хосе Хименес.

В финале Суперкубка Испании «Атлетик» сыграет против мадридского «Реала», который днем ранее переиграл «Барселону» (3:2 д.в.)

Суперкубок Испании

1/2 финала, 13 января

Атлетико Мадрид – Атлетик Бильбао – 1:2

Голы: Унаи Симон, 62 (автогол) – Йерай Альварес, 77, Нико Уильямс, 81.

Атлетико: Облак, Хименес, Эрмосо, Врсалько, Кондогбья (де Пауль, 51), Коке (Эррера, 85), Лемар (Кунья, 85), Льоренте (Лоди, 46), Жоау Феликс, Корреа (Суарес, 71), Феррейра-Карраско.

Атлетик: Симон, Иньиго Мартинес, Альварес, Де Маркос, Баленсиага (Берчиче, 75), Сансет (Весга, 70), Икер Муниаин, Дани Гарсия, Саррага (Рауль Гарсия, 70), Беренгер (Уильямс, 70), Иньяки Уильямс.

Предупреждения: Врсалько, 90 – Иньиго Мартинес, 83, Иньяки Уильямс, 90, Весга, 90.

Удаления: Хименес, 90.

Судья: Фернандес.