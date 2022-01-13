В четверг, 13 января, в Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе «Международный стадион Короля Фахда» состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании по футболу, в котором сыграют мадридский «Атлетико» и баскский «Атлетик». Стартовый свисток арбитра Гильермо Куадра Фернандеса с Балеарских островов прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Атлетико



Действующим чемпионам Испании сейчас куда более бы актуальным было восстановление утраченных за время неудачной серии поединков позиций в Ла Лиге, чем противостояния в рамках Суперкубка страны. Коллектив Диего Симеоне сейчас находится в депрессивном состоянии, так как за последних пять матчей национального первенства побеждал лишь однажды. Как итог, в «полосатой» части Мадрида о чемпионском титуле по итогам для «матрасников» уже фактически не говорят всерьез – 16 очков отставания от «Реала» выглядят ужасающей пропастью.

Однако, таковы последствия для «Атлетико» нескольких неудачных трансферных кампаний, за время которых команда скорее утратила качества, чем приобрела актуальные на сегодняшний день характеристики. Да и сам аргентинский наставник уже не выглядит настолько уж уверенным в своих тактических задумках, как это было ранее. Делать из «кольчонерос» какого-то середняка турнирной таблицы также было бы делом поспешным – столичный коллектив еще подает признаки жизни, а в рамках скоротечного турнира от него можно ожидать чего угодно. На прошлых выходных «Атлетико» обжегся на «Вильярреале» (2:2), поэтому к возможности взять реванш у баскского коллектива после двух кряду очных матчей без побед будет относиться серьезно.

Атлетик



Нельзя сказать, что команда Марселино Гарсии Тораля так уж сильно отстала от своих коллег по «атлетическому» дерби, так как дистанция в турнирной таблице Ла Лиги от «львов» до команды Симеоне более чем в три раза меньше, чем от «Атлетико» до «Реала». При этом, записывать басков в претенденты на еврокубковую зону было бы слишком неосмотрительно. «Атлетик» продолжает в текущем сезоне сохранять за собой статус самобытного коллектива с жесткой географической привязкой в плане формирования состава, что во многом сдерживает его развитие.

Однако, характер у команды Марселино что надо, о чем говорит сразу десять ничейных результатов (наибольший показатель в чемпионате), большинство из которых было добыто в волевом стиле. Собственно, в прошлом сезоне именно характер и привел басков к триумфу в данном турнире, поэтому теперь они будут стремиться защитить с трудом завоеванный статус. Сложно назвать «львов» представителями открытого футбола так как они пропустили на данный момент лишь немногим более опережающей по данному показателю всю Ла Лигу «Севилью» (17 против 13), однако и забивают явно не вровень с большинством команд верхней половины турнирной таблицы. Впрочем, в кубковом турнире на вылет допустимо сыграть и от обороны.

Ориентировочные составы



«Атлетико»: Облак – Лоди, Эрмосо, Фелипе, Льоренте – Лемар, Кондогбия, де Пауль, Коке – Корреа, Карраско.

«Атлетик»: Симон – Баленсиага, Мартинес, Альварес, Де Маркос – Муньяин, Д. Гарсия, Р. Гарсия, Беренгер – И. Уильямс, Сансет.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре также понадобится дополнительное время для определения будущего финалиста. Нашей ставкой будет позиция – «Атлетико» Мадрид в доп время с коэффициентом 9.50 по линии Parimatch.

13 января, четверг