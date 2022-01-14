Атлетико – Атлетик – 1:2. Полуфинал Суперкубка Испании. Видео голов и обзор

13 января в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся полуфинал Суперкубка Испании, в котором играли «Атлетико» Мадрид и «Атлетик» Бильбао (1:2).
Проигрывая 0:1, «Атлетик» Бильбао в концовке вырвал победу у соперника (2:1). У победителей отличились Йерай Альварес и Нико Уильямс. Для «матрасников» автогол провел Унаи Симон, также был удален Хосе Хименес.
В финале Суперкубка Испании «Атлетик» сыграет против мадридского «Реала», который днем ранее переиграл «Барселону» (3:2 д.в.)
Суперкубок Испании
1/2 финала, 13 января
Атлетико Мадрид – Атлетик Бильбао – 1:2
Голы: Унаи Симон, 62 (автогол) – Йерай Альварес, 77, Нико Уильямс, 81.
ГОЛ! 1:0. Унаи Симон, 62 мин (автогол)
ГОЛ! 1:1. Йерай Альварес, 77 мин.
ГОЛ! 1:2. Нико Уильямс, 81 мин.
|90'
|Хосе Хименес (Атлетико Мадрид) получает красную карточку.
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Нико Уильямс (Атлетик).
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Йерай Альварес (Атлетик).
|62'
|ГОЛ ! Автогол забил Унай Симон (Атлетик).
Источник — Sport.ua
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