Атлетико – Атлетик – 1:2. Полуфинал Суперкубка Испании. Видео голов и обзор

13 января в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся полуфинал Суперкубка Испании, в котором играли «Атлетико» Мадрид и «Атлетик» Бильбао (1:2).

Проигрывая 0:1, «Атлетик» Бильбао в концовке вырвал победу у соперника (2:1). У победителей отличились Йерай Альварес и Нико Уильямс. Для «матрасников» автогол провел Унаи Симон, также был удален Хосе Хименес.

В финале Суперкубка Испании «Атлетик» сыграет против мадридского «Реала», который днем ранее переиграл «Барселону» (3:2 д.в.)

Суперкубок Испании

1/2 финала, 13 января

Атлетико Мадрид – Атлетик Бильбао – 1:2

Голы: Унаи Симон, 62 (автогол) – Йерай Альварес, 77, Нико Уильямс, 81.

ГОЛ! 1:0. Унаи Симон, 62 мин (автогол)

ГОЛ! 1:1. Йерай Альварес, 77 мин.

ГОЛ! 1:2. Нико Уильямс, 81 мин.