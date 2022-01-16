22-й тур
Вест Хэм
2 : 3
Лидс
16.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Вест Хэм проиграл дома Лидсу, гол Ярмоленко головой не засчитали

«Ливерпуль» легко одолел «Брентфорд»

  • 16.01.2022 17:59
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Вест Хэм проиграл дома Лидсу, гол Ярмоленко головой не засчитали
© ФК Вест Хэм

В рамках 22-го тура чемпионата Англии состоялись два матча.
 
«Вест Хэм» в домашних стенах уступил «Лидсу», хет-триком отличился Джек Харрисон. Украинец Андрей Ярмоленко появился на 69-й минуте, но отметился лишь предупреждением и голом из офсайда.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ярмоленко забил гол, но его не засчитали

Во втором матче «Ливерпуль» уверенно разобрался с «Брентфордом». 
 
Чемпионат Англии. 22-й тур

«Вест Хэм» – «Лидс» – 2:3
Голы: 0:1 – 10 Харрисон, 1:1 – 34 Боуэн, 1:2 – 37 Харрисон, 2:2 – 52 Форнальс, 2:3 – 60 Харрисон.
 
«Ливерпуль» – «Брентфорд» – 3:0
Голы: 1:0 – 44 Фабиньо, 2:0 – 69 Окслейд-Чемберлен, 3:0 – 77 Минамино.

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Источник — Sport.ua

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