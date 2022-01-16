Вест Хэм проиграл дома Лидсу, гол Ярмоленко головой не засчитали

В рамках 22-го тура чемпионата Англии состоялись два матча.
«Вест Хэм» в домашних стенах уступил «Лидсу», хет-триком отличился Джек Харрисон. Украинец Андрей Ярмоленко появился на 69-й минуте, но отметился лишь предупреждением и голом из офсайда.
Во втором матче «Ливерпуль» уверенно разобрался с «Брентфордом».
Чемпионат Англии. 22-й тур
«Вест Хэм» – «Лидс» – 2:3
Голы: 0:1 – 10 Харрисон, 1:1 – 34 Боуэн, 1:2 – 37 Харрисон, 2:2 – 52 Форнальс, 2:3 – 60 Харрисон.
«Ливерпуль» – «Брентфорд» – 3:0
Голы: 1:0 – 44 Фабиньо, 2:0 – 69 Окслейд-Чемберлен, 3:0 – 77 Минамино.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.