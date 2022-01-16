22-й тур
Ливерпуль
0 : 0
Брентфорд
16.01.2022 16:00

Ливерпуль – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

У претендента на чемпионский титул проблемы в атаке, пока топ-форварды в сборных

  • 16.01.2022 00:13
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Ливерпуль – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 16 января, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоится матч 22 тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Ливерпуль» и «Брентфорд». Стартовый свисток рефери Джонатана Мосса из Сандерленда прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Ливерпуль


Клубы из английской Премьер-лиги стоят на передовых позициях в плане популяризации африканского футбола по всему миру, равно как и работает это в обратном направлении. Однако, когда речь заходит о необходимости проводить Кубок африканских наций в разгар европейского клубного сезона, то в качестве пострадавших оказываются именно те клубы, где ключевую роль отыгрывают представители соседнего южного континента. «Ливерпуль» не только не стал исключением из данной тенденции, но и лишился своего атакующего потенциала в лице пары Салах – Мане, последствия чего мы могли наблюдать несколькими днями ранее, когда даже численное превосходство по количеству игроков на поле не позволило «красным» взломать оборону «Арсенала» в полуфинале Кубка Английской лиги (0:0).

Проблема в том, что отъезд топ-форвардов совпал с промежутком сезона, когда команде необходимо исключительно играть на победу. В противном случае – «Манчестер Сити» можно вручить комплект «золотых» медалей, и пусть футболисты Хосепа Гвардиолы концентрируются на желанной Лиге чемпионов УЕФА. Данный турнир будет в скором времени интересовать и «Ливерпуль», вот только команде Клоппа было бы неплохо начать готовиться к нему с помощью удачных результатов на внутренней арене. А тут, как видим, три последних матча чемпионата прошли без побед, а пропасть в 14 очков до «Сити» выглядит немногим менее угрожающей только за счет потенциальных дополнительных шести баллов.

Брентфорд


Команда Томаса Франка присоединилась к числу участников «элитного» первенства в этом сезоне, и фактически сходу создала сенсацию, когда вытащила на ничейный результат 3:3 матч против «Ливерпуля» на своем поле в первом круге. Сентябрь 2021 года и вовсе был особенным в плане результатов для «шмелей», так как они дополнительно обыгрывали на выезде «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм», что далеко не каждому затем удавалось в текущем сезоне. Были, конечно, и полосы неудачных результатов, а иначе как бы команда оказалась ниже экватора турнирной таблицы?

Одна из таковых имела место быть аккурат к началу кубковой недели, из которой «Брентфорд» в итоге вышел с местом в 1/16 финала Кубка Англии, однако затем уступил в перенесенном матче 18-го тура «Саутгемтону» (1:4), пока «Ливерпуль» мерялся силами с «Арсеналом» на отчетной неделе. Стоит отметить, что график у коллектива Франка в обозримом будущем будет достаточно насыщенный, так как очки им придется добывать в боях, в том числе, против представителей зоны топ-4. Можно попробовать этим заняться и в предстоящем матче.

Ориентировочные составы


«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, Ван Дейк, Матип, Александр-Арнольд – Хендерсон, Фабиньо, Милнер – Минамино, Фирмино, Жота.

«Брентфорд»: Фернандес – Янссон, Пиннок, Айер – Канос, Баптист, Нергор, Джанелт, Расмуссен – Тоуни, Мбеумо.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, в предстоящем поединке хозяева сумеют одержать верх, но их результативность будут сдерживать кадровые проблемы. Нашей ставкой будет позиция ТМ (3.0) с коэффициентом 1.93 по линии Parimatch.

16 января, воскресенье

«Ливерпуль» – «Брентфорд»
Лондон. «Олимпийский». 16:00
Прямая ТВ-трансляция – телеканал Setanta Sports и видеосервисы MEGOGO и Oll.tv
Арбитр: Джонатан Мосс (Сандерленд, Англия)
Прогноз Sport.ua – 2:0
Parimatch  
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Александр Снитко, Sport.ua

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