В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле разгромил «Брентфорд» со счетом 3:0.
События матча
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Такуми Минамино (Ливерпуль).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Алекс Окслейд-Чемберлен (Ливерпуль).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Фабиньо (Ливерпуль).
Источник — Setanta Sports Ukraine
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.