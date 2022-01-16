Защитник Динамо снова получил травму и надолго выбыл из строя

Защитник киевского «Динамо» Владимир Костевич в очередной раз получил травму.
29-летний футболист повредил мениск и снова выбыл из строя на продолжительное время.
Трансферная стоимость футболиста составляет 500 тысяч евро, по данным веб-портала Transfermarkt.
В осенней части сезона УПЛ Костевич выступал на правах аренды в львовском «Рухе», но на поле из-за предыдущей травмы не вышел ни разу. Срок аренды истек в конце декабря, и футболист вернулся в «Динамо».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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