Защитник Динамо снова получил травму и надолго выбыл из строя

Защитник киевского «Динамо» Владимир Костевич в очередной раз получил травму.

29-летний футболист повредил мениск и снова выбыл из строя на продолжительное время.

Трансферная стоимость футболиста составляет 500 тысяч евро, по данным веб-портала Transfermarkt.

В осенней части сезона УПЛ Костевич выступал на правах аренды в львовском «Рухе», но на поле из-за предыдущей травмы не вышел ни разу. Срок аренды истек в конце декабря, и футболист вернулся в «Динамо».